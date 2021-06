F1: Vettel diz que gestão dos pneus foi "chave" para pódio em Baku

Sebastian Vettel acredita que a forma como gerenciou os pneus durante o GP do Azerbaijão neste domingo (06) foi a chave para o seu primeiro pódio na Fórmula 1 guiando um Aston Martin.

O alemão, que largou da 11ª posição, escalou o pelotão e se beneficiou de ter pneus macios novos disponíveis para a relargada após a bandeira vermelha para garantir o segundo lugar, atrás do vencedor Sergio Pérez.

Em entrevista após a corrida, o tetracampeão disse que a gestão dos pneus foi "a chave para continuar progredindo e avançando" em Baku.

“Acho que em termos de estratégia, obviamente, é sempre melhor começar mais adiante. O pneu novo com certeza não sofreu, porque outras pessoas deram algumas voltas desde a classificação", disse.

“Então, nos ajudou a ir mais longe, mas preservamos muito bem os pneus e penso que esse era o segredo, mais o ritmo que tínhamos. Acho que o carro se saiu bem na corrida e foi a chave para continuar progredindo e avançando."

Vettel disse que subir ao pódio foi uma surpresa, embora o carro tenha se mostrado bastante sólido durante os treinos em Baku.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, is cheered over the line by his team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Quer dizer, estou nas nuvens”, disse.

“Eu acho isso ótimo, obviamente um pódio. Não esperávamos isso quando viemos para cá."

“Mas já na sexta-feira, embora não estivéssemos em lugar nenhum, me senti bem. Eu estava bastante relaxado. Ontem, não entendemos direito. Mas hoje é ainda mais doce.”

O alemão reconheceu ainda que a conquista do pódio foi especialmente boa devido às grandes dificuldades que teve para se adaptar ao carro da Aston Martin.

“Acho que significa muito”, disse. "Obviamente, foi um começo difícil para nós. Acho que foi uma grande corrida e tivemos um bom ritmo."

“Tive uma boa largada, obtive algumas posições, depois cuidei dos pneus assim que todos foram para as boxes", concluiu.

F1 2021: GLÓRIA de PÉREZ, BATIDA de VERSTAPPEN e VACILO de HAMILTON; análise do CAOS em Baku | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: O quebra-cabeças na desafiadora Baku com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.