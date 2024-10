F1 - Ferrari: Leclerc tem o que é preciso para conquistar o título

O engenheiro-sênior de performance da Ferrari, Jock Clear, afirmou que, se os italianos tivessem fornecido a ele um carro como o atual, Charles Leclerc poderia ter sido campeão da Fórmula 1, porque tem todas as qualidades necessárias para tal.

Clear foi o engenheiro de corrida de Jacques Villeneuve quando o canadense se tornou campeão da F1 em 1997 e depois trabalhou com Michael Schumacher na Ferrari.

O britânico foi convidado para o podcast F1 Nation, onde falou sobre uma série de tópicos e disse que acha que Leclerc é o melhor piloto de classificatório que já vimos. Embora seja difícil, é claro, fazer comparações com pilotos de épocas anteriores, Clear certamente acha que Leclerc é o melhor agora.

E os números basicamente comprovam isso, já que não houve muitos períodos em sua carreira em que ele teve o melhor carro no grid, mas Leclerc conseguiu marcar 26 pole positions. Se compararmos isso com suas sete vitórias em corridas, talvez possamos ver qual é sua verdadeira força, embora o quadro seja mais complexo do que isso.

Até porque Clear diz que não é que o piloto da Ferrari não seja tão bom nas corridas, mas sim que ele se destaca dos demais na classificação. E o fato de que ele raramente conseguiu converter suas poles em vitórias no domingo também tem culpa do desempenho do carro.

"Obviamente, eles não dão pontos no sábado. Portanto, é verdade que estamos nos concentrando mais na corrida com o carro." E Leclerc também é muito forte no gerenciamento de corridas, do qual Monza é um bom exemplo, de acordo com Clear: "Vimos em Monza que ele pode ser excepcional quando tudo se encaixa".

"Não é que Charles tenha sido ruim com os pneus. Nós simplesmente não nos concentramos o suficiente nessa área". Mas agora a história é diferente, com a Ferrari construindo um carro melhor e Leclerc melhorando, e a combinação dos dois está agora na pista.

Se dependesse apenas de Leclerc, Clear acredita que ele já seria campeão, já que a Scuderia começou 2022 com um ótimo início, mas depois não conseguiu acompanhar a Red Bull na corrida de desenvolvimento.

"Olhando para trás, você diria que a Ferrari tinha uma chance de ganhar o título em 2022? Eu diria que sim, porque estávamos liderando por 40 pontos no início e conseguimos vencer Max [Verstappen] em muitas pistas. Mas, como equipe, não estávamos prontos".

"Você não pode vencer campeonatos se não estiver nesse nível. Não é justo dizer que a Mercedes venceu só porque tinha o melhor carro. Eles eram os melhores em todos os lugares".

"E o mesmo aconteceu com Max nos últimos três anos: ele e a Red Bull eram muito bons. E se Charles está se apresentando nesse nível, então nós deveríamos estar nesse nível."

E Clear diz que está claro que, se a equipe estiver à altura do desafio, Leclerc conseguirá os resultados e, por sua vez, o campeonato.

