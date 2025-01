A equipe da McLaren de Fórmula 1 está confiante de que pode fazer um esforço para defender seu título de campeão sem prejudicar suas chances de adaptação para a grande redefinição de regras de 2026.

A partir de janeiro, as equipes podem colocar seus projetos de carros para 2026 no túnel de vento, o que lhes deu uma dor de cabeça adicional ao se aproximarem da próxima campanha.

Sob o limite orçamentário da F1 e com outras restrições aerodinâmicas em vigor, dependendo da posição da equipe no campeonato de construtores, as equipes terão de ponderar cuidadosamente a quantidade de recursos que ainda estão dispostas a investir no último ano do atual ciclo de regras e, ao mesmo tempo, atacar as novas regras para começar a era de 2026 com o pé direito.

Para as equipes que estão do meio de pelotão, essa escolha parece relativamente simples, já que há uma vantagem muito maior em jogar tudo em 2026 e dar um salto muito maior.

Mas para as equipes que já estão lutando na frente, onde os retornos decrescentes desses regulamentos maduros estão tornando os ganhos de tempo de volta cada vez mais difíceis de encontrar, a escolha é mais difícil.

A McLaren, que quebrou a seca de titulos de construtores em 2024, depois de 26 anos sem um troféu de equipes, está bastante convencida de que pode ter seu bolo e comê-lo também, buscando ganhos gerais decentes com seu carro de 2025 sem deixar nada na mesa para 2026.

E a McLaren não tem ilusões de que poderá, de alguma forma, tirar o pé do acelerador em 2025 só porque estava no topo em 2024, afirmou o diretor técnico de engenharia Neil Houldey ao Motorsport.com.

Lando Norris, McLaren MCL38, 1ª posição, torce por seu piloto no final da corrida Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Acho que há uma oportunidade de vencer um campeonato em 2025 e em 2026, e é claro que queremos vencer os dois", disse Houldey. "Você não vai vencer em 2025 sem [desenvolvimento]. Você tem a concorrência da Red Bull, a Mercedes terá um carro rápido. A Ferrari também é rápida".

"Não há razão para que essas equipes não gerem muita performance na próxima temporada, e nós temos que estar lá e fazer o mesmo se quisermos vencer o campeonato, que é obviamente o objetivo".

Da mesma forma, o fato de ter o melhor carro à medida que o regulamento se aproxima do fim de seu ciclo de vida não significa que a McLaren não tenha mais o que melhorar, pois o oposto é verdadeiro.

No geral, a equipe de Woking teve o melhor carro na segunda metade de 2024, mas não foi tão dominante como às vezes foi retratado.

"No momento, o foco para 2025 é tudo", disse Houldey. "E, na verdade, não se trata apenas do carro, mas de toda a equipe. Sabemos que o carro pode ser mais rápido. Podemos desenvolver ainda mais o carro".

"Sabemos que, como equipe, cada área pode encontrar maneiras de ser mais eficaz, mais eficiente, gerando cada vez mais desempenho em seus próprios grupos individuais também".

"Portanto, 2025 para nós é o mesmo que qualquer outro ano e uma oportunidade de mostrar o que a McLaren é capaz de fazer agora", conckui.

MotoGP 25: BAGNAIA x MÁRQUEZ, como VALENTINO VAI SE METER, o que o CAMPEÃO MARTÍN pode fazer e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala sobre expectativas para MotoGP 2025:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!