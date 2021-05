O chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse que sua equipe ajudará Daniel Ricciardo a "recalibrar" após uma decepcionante classificação e um 12º lugar no GP de Mônaco de Fórmula 1.

Ricciardo tem tido um período difícil de adaptação na equipe de Woking até agora, mas fez o que ele chamou de uma "mini descoberta" no GP da Espanha, terminando em sexto depois de se classificar em sétimo.

Duas semanas depois, em Mônaco, o australiano parecia ter dado um passo para trás com seu MCL35M quando não conseguiu passar para o Q3 no sábado e terminando em 12º lugar, no domingo, a corrida que venceu em 2018 .

Imediatamente após a classificação, Ricciardo disse que estava intrigado com a grande diferença para o companheiro de equipe Lando Norris.

O chefe da McLaren, Seidl, disse que a equipe encontrou algumas respostas sobre as dificuldades de Ricciardo na telemetria e disse que isso o ajudará a "recalibrar" para resolver o problema nas próximas corridas.

"Acho que esta pista simplesmente enfatiza ainda mais as lutas que ele ainda está tendo com nosso carro e, olhando para os dados, temos uma ideia clara de qual é o problema", explicou Seidl.

“Nosso carro simplesmente precisa de uma certa maneira de guiá-lo para extrair o máximo de desempenho. Lando obviamente está acostumado com isso e o administra. Mas não parece natural para Daniel com tudo o que ele já guiou no passado."

“É simplesmente importante manter a calma, mesmo depois de um resultado decepcionante como o de hoje, continuar trabalhando como uma equipe, continuar analisando os dados, continuar aprendendo com eles."

“E então tentaremos, junto com Daniel, recalibrá-lo até certo ponto, a fim de ajustar seu estilo de pilotagem ao nosso carro."

"Mas é claro que olhamos também para o lado da equipe para ver se podemos ajustar o carro de uma forma que ele possa guiar rápido naturalmente e tenha que pensar menos, sem obviamente comprometer o desempenho geral."

Questionado sobre os comentários do piloto australiano sobre possíveis problemas subjacentes com o carro, Seidl disse que essas palavras "deveriam ser contextualizadas".

"Uma razão pela qual adoro o esporte, e vocês amam o esporte, é porque é humano e gostamos das emoções dos membros da equipe ou pilotos depois de sessões boas ou ruins", acrescentou Seidl.

"E é por isso que acho que você também deve colocar em contexto as citações de Daniel após a classificação."

"Como eu disse antes, quando analisamos os dados, tivemos uma ideia clara do por que Daniel não conseguiu fazer o tempo no Q2 para avançar para o Q3."

Posteriormente, Ricciardo acrescentou que as diferenças com o Norris eram visíveis nos dados, inclusive na técnica de frenagem, mas que o difícil seria executar o que a telemetria trouxe à tona.

"Existem algumas diferenças, algumas são visíveis e eu vejo e penso: 'Ok, isso ajudaria a fazer isso naquele canto'", disse o piloto.

"Acho que a dificuldade é executar isso e meio que aperfeiçoar, então é algo que preciso continuar trabalhando."

"Acho que, por enquanto, essa faixa provavelmente enfatiza que não é tão natural para mim. Isso é pessoal, ainda estou tentando recalibrar meu cérebro e meu estilo."

F1 2021: VERSTAPPEN vence em MÔNACO e assume a liderança em dia de PESADELO para HAMILTON | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #105 – O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.