A McLaren se encontra em uma situação bastante complicada: antes do GP da Arábia Saudita, seus dois pilotos estavam liderando o campeonato de pilotos de 2025 da Fórmula 1. Com Lando Norris na frente e Oscar Piastri logo em sua cola, a equipe tem uma estratégia para lidar com possíveis batidas e acidentes entre os dois.

O australiano e o britânico são os favoritos ao título, principalmente com o carro que têm disponível e com as atuais dificuldades da Ferrari e Red Bull (que foram as duas maiores forças em 2024).

Max Verstappen, que é o terceiro colocado, tem uma Red Bull complicada de ser guiada, que exige mais luta do que o visto nas últimas temporadas. O holandês conquistou mais uma pole magnífica em Jeddah, mas a McLaren sabe que o gerenciamento de sua dupla será a peça-chave ao longo de todo ano.

A proximidade dos desempenhos entre Norris e Piastri, apesar da ausência de qualquer rivalidade exacerbada nesta fase, levou a equipe de Woking a se preparar para o que Zak Brown parece considerar uma conclusão precipitada: uma colisão durante a corrida.

"Acho que é uma questão de quando, e não de se", respondeu o CEO da McLaren sobre o assunto, falando à Sky Sports. "Temos dois pilotos, não importa se estão na mesma equipe ou não, eles estarão lado a lado durante 24 GPs, e um deles acabará travando os freios..."

Brown está quase ansioso por isso...

Zak Brown mantém a McLaren como uma equipe unida. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O americano está, portanto, preparando o terreno, e vai ainda mais longe: segundo ele, quanto mais cedo o contato ocorrer, mais cedo o assunto será encerrado e a equipe poderá seguir em frente, provando que não passou de um "incidente de corrida".

"Estou quase ansioso para acabar com isso, porque não acho que será tão emocionante quanto todos pensam", afirma Brown. "Acho que vai ser um incidente de corrida. Acho que é inevitável. Eles já são bem grandinhos. Nenhum deles é cabeça quente, então não estamos preocupados com isso e, até certo ponto, estamos ansiosos para acabar com isso".

Embora nunca se deva descartar nada, o risco de tal cenário se desenrolar no domingo em Jeddah diminuiu consideravelmente desde a classificação e a batida de Norris, apenas em décimo lugar no grid. Líder do campeonato com três pontos de vantagem, o britânico largará oito posições atrás de seu companheiro de equipe.

"Só precisamos nos concentrar na corrida", insistiu Zak, quando perguntado sobre a complicada missão de Norris. "Provavelmente será uma corrida de uma parada só, mas há uma grande probabilidade de o safety car intervir aqui. Portanto, vamos nos concentrar na corrida, fazer o melhor que pudermos e ver se podemos ajudá-lo a subir na classificação. Com certeza ele será mais rápido do que na classificação".

VERSTAPPEN É POLE em JEDDAH, NORRIS ENTREGA a PAÇOCA e BATE; BORTOLETO SOFRE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!