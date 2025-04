Chegou o dia! Hoje os fãs de Fórmula 1 verão uma das provas mais velozes da temporada 2025 no GP da Arábia Saudita, uma corrida onde Max Verstappen pretende segurar novamente as McLarens, enquanto Lando Norris se prepara para uma prova de recuperação.

Na frente, está o pole da Red Bull, Max Verstappen, que estará lutando desesperadamente contra a McLaren mais rápida de Oscar Piastri. Em seguida, temos Lando Norris - que largou em 10º lugar após seu acidente no Q3 - atrás de pilotos como Carlos Sainz, da Williams, Lewis Hamilton, da Ferrari, e Yuki Tsunoda.

Se fosse em Suzuka, haveria a preocupação de que a ordem não mudasse drasticamente devido à falta de pontos de ultrapassagem, enquanto o Bahrein foi uma corrida mais aberta, com alto desgaste de pneus e dois pitstops.

A corrida no circuito de Jeddah ficará em algum ponto médio. Sim, o ar sujo e o tráfego serão um problema e espera-se que a corrida seja de uma parada só, mas as opções de pneus mais macios da Pirelli e três zonas de DRS bastante potentes devem ajudar a apimentar a ação.

Max Verstappen pode fazer alguma coisa para derrotar Oscar Piastri?

Depois de outra pole position brilhante em um carro que não merecia estar lá em cima, Verstappen estava menos convencido de que poderia repetir seus feitos heroicos de Suzuka na Arábia Saudita.

Contra o gerenciamento superior dos pneus traseiros da McLaren, que mais uma vez será o fator limitante neste fim de semana, o ritmo de corrida da Red Bull parecia ruim. Mas a diferença não é tão grande quanto os dados distorcidos de sexta-feira sugerem, quando Verstappen estava testando configurações experimentais para aprender mais sobre os problemas de manuseio da Red Bull e o acidente de Tsunoda interrompeu as simulações no TL2.

"O carro definitivamente deu um passo à frente em relação à sexta-feira, então espero que isso também ajude a vida útil dos pneus", disse o holandês. "Não acho que será o suficiente para sermos super competitivos, especialmente no pneu médio. Não sei quanto ao duro, ainda não o usei. Na corrida, você se estabiliza com uma temperatura alta, e é aí que, em geral, a maioria das equipes está tendo mais dificuldades".

Jogos de pneus para a corrida Foto de: Pirelli

Se essa tivesse sido uma corrida quente durante o dia, não teria sido uma disputa e Piastri teria desaparecido na distância. Mas o australiano ainda se sentia bem com suas chances de ultrapassar Verstappen. "Estou confiante no que temos. Há muitas zonas de DRS por aqui, o que é uma boa diferença em relação a Suzuka. Então, vamos ver se conseguimos fazer algum progresso", disse ele.

Como diz Verstappen, o pneu duro não utilizado é a chave. Em Jeddah, esse pneu é o composto C3 da Pirelli, que por acaso foi o pneu macio no Bahrein. De acordo com o chefe de automobilismo da Pirelli, Mario Isola, uma parada única usando pneus duros e médios é, sem dúvida, a melhor estratégia.

"Com o C3, C4 e C5 que escolhemos este ano, é claro que você tem um pouco mais de gerenciamento em comparação com o ano passado, mas a parada única ainda é a mais rápida no papel com médios e duros", disse ele. "Nosso meio está muito próximo em termos de desempenho, mas está se degradando mais."

Até onde Lando Norris pode ir ao largar do 10º lugar?

Enquanto Piastri tem que se preocupar principalmente em ultrapassar Verstappen, embora George Russell, da Mercedes, também possa ser uma ameaça, Norris está começando no meio do pelotão, bem no ar sujo causado pelo trem de carros à sua frente.

Quando perguntado sobre o que faria se estivesse no lugar da McLaren, Isola manteve em aberto tanto a largada com compostos duros quanto com compostos médios, com qualquer uma das opções proporcionando certos benefícios. "Se você largar com o composto duro, pode apostar em um safety car em uma fase posterior da corrida", explicou.

"Você tem essa possibilidade porque o duro é muito próximo do médio, então você não corre o risco de perder muitas posições na largada. Se não houver safety car, você ainda tem a flexibilidade de brincar com o momento do pit stop".

Possíveis estratégias de corrida Foto de: Pirelli

"Outro elemento é o tráfego. Se você começa fora de posição, você quer se livrar do tráfego o mais rápido possível. Nesse caso, o pneu duro não é a escolha certa. Portanto, se as duas McLarens começarem com os médios, eu não ficaria surpreso".

Dos pilotos da frente, apenas Norris tem um novo conjunto de pneus macios disponível, mas, de acordo com Isola, é improvável que eles entrem em ação, a menos que haja um safety car tardio.

"Não estou dizendo que o macio está completamente fora de jogo, mas se você tiver uma corrida de 15 voltas até o final da corrida, é muito melhor usar um conjunto de macios", acrescentou o italiano. "Se faltam cinco voltas para o final, a história é diferente, porque claramente você tem uma vantagem de cinco a seis décimos em relação ao pneu médio. Não é como o pequeno delta entre o médio e o duro. Mas o período tem que ser curto, não de 12 a 15 voltas".

