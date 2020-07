Segundo informações apuradas pelo Motorsport.com, a Mercedes de fato focará na manutenção de sua dupla para 2021, com a renovação de Valtteri Bottas próxima de ser concretizada. O excelente início de temporada do finlandês na Fórmula 1 e a pandemia, que diminuíram as chances de George Russell, pesaram bastante para isso.

Bottas, que recebe renovações de contrato anuais desde que chegou à Mercedes, está perto de garantir mais uma segundo informações coletadas durante o final de semana do GP da Estíria. Com isso, o finlandês chegaria à sua quinta temporada consecutiva com a equipe.

A renovação de Bottas esteve longe de acontecer no início da temporada, com os planos da equipe mais voltados à trazer George Russell, em um movimento similar ao da Ferrari. O britânico cresceu com o apoio da montadora e era visto como pronto para o salto.

Mas a evolução de diversas situações mudaram as cartas na mesa, levando os líderes da Mercedes a pressionar pela renovação de Bottas.

A paralisação de quatro meses do mundial não jogou a favor de Russell, que perdeu a oportunidade de mostrar serviço e vender seu caso. O início tardio da temporada jogou a favor da estabilidade.

Já o grande início de Bottas jogou a seu favor. Valtteri também tem muitos admiradores na Mercedes, e é fácil especular que não seria elegante jogar um piloto para fora depois de quatro anos se provando como um membro da equipe.

A decisão da Renault de assinar com Fernando Alonso também pode ter pesado a favor de Bottas, que se viu com a porta fechada para uma alternativa que era vista como viável.

A Mercedes pesou entre atrapalhar a carreira de um piloto muito ligado à equipe e manter Russell na Williams em 2021, lembrando que o britânico já tem contrato garantido com a equipe para o próximo ano. Isso ajuda a montadora a continuar monitorando o crescimento de Russell, visando um possível envolvimento para 2022.

A esperança de Russell de dar o passo adiante em sua carreira já havia diminuído significativamente após o CEO da Daimler, Ola Källenius, afirmar durante o GP da Áustria que o objetivo da montadora era manter sua dupla para o próximo ano.

Hamilton já disse anteriormente ser favorável a ter Bottas ao seu lado, por ser um companheiro leal. Os próximos passos que a equipe aguarda são as renovações de Hamilton e do próprio Toto Wolff, visando estabelecer as bases para o futuro da Mercedes além de 2021.

