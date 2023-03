Carregar reprodutor de áudio

A ex-jogadora de hóquei da seleção neozelandesa, Angela Cullen trabalha como treinadora de desempenho dedicada a Lewis Hamilton na Fórmula 1 desde 2016 por meio da renomada organização de treinamento Hinsta.

No entanto, nessa sexta-feira que antecede o GP da Arábia Saudita, tanto Cullen quanto Hamilton foram às redes sociais para anunciar a separação da dupla. Nenhum dos dois aludiu à causa da separação nem especificou o que a fisioterapeuta fará a seguir.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, sugeriu que foi o britânico quem liderou a divisão como parte de uma avaliação “honesta”, mas deixou claro que a Mercedes apoiará seu piloto com “qualquer decisão que ele queira tomar”.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG George Russell, Mercedes-AMG Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

O austríaco disse: “Angela fez parte do time por muito tempo. Acho que em todas as equipes, seja em seu círculo próximo ou também no grupo mais amplo, essa não é uma situação estática que você pode congelar, porque todos nos desenvolvemos como pessoas."

“Nós nos desenvolvemos como uma organização e se as coisas não funcionarem mais, precisamos ser honestos sobre isso e trazer mudanças. A Ângela sempre será a mascote do time. Ela é a única que tem uma voz mais alta que um carro dando partida! Mas, se for isso que [Hamilton] decidir, sempre o apoiaremos, seja qual for a direção que ele queira tomar.”

