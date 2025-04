Talvez todos nós tenhamos nos enganado. Para aqueles de nós que apostaram em Lando Norris para vencer o campeonato de pilotos de Fórmula 1 nesta temporada, talvez devêssemos, de fato, ter escolhido o outro piloto da McLaren - Oscar Piastri.

Norris parecia ser a escolha lógica. Em 2024, ele havia pressionado Max Verstappen mais do que qualquer outro piloto nos últimos quatro anos. Ele terminou a campanha em excelente forma e falou de uma fortaleza mental recém-descoberta.

O britânico estava fazendo as perguntas certas para um campeão eleito e a maneira como ele segurou as duas Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz no GP de Abu Dhabi de 2024 para ajudar a conquistar o título de construtores para a McLaren foi mais uma prova de que ele havia aprendido o que precisava fazer para tirar os dedos de Verstappen do troféu de campeão da F1.

O desempenho impressionante na corrida de abertura da temporada, em Melbourne, deu mais força à opinião de que ele era o favorito. O britânico superou até mesmo um momento em que saiu da pista no molhado e se recuperou para vencer a corrida, quando teria sido mais fácil ter entrado em parafuso.

Na mesma corrida, Piastri também teve dificuldades no molhado, mas sua escapada para fora da pista fez com que ele rodasse na grama e caísse no pelotão antes de se recuperar e terminar em nono lugar.

Mas, deixando de lado esse erro, Piastri, 24 anos, tem sido exemplar nesta temporada. Seu desempenho no Bahrein foi particularmente impressionante. Afinal, essa era uma pista onde a McLaren nunca havia vencido antes. Na verdade, antes do último fim de semana, a equipe sediada em Woking só havia liderado por oito voltas em um GP do Bahrein - e isso aconteceu em 2007 com Lewis Hamilton.

Piastri conquistou a vitória, a pole e estabeleceu a volta mais rápida da corrida em um memorável hat-trick (fim de semana perfeito). Foi também seu 30º final consecutivo nos pontos, em uma corrida impressionante que provavelmente não recebeu os aplausos merecidos.

O australiano cruzou a linha de chegada quase 16 segundos à frente do segundo colocado, George Russell; uma vitória esmagadora nessa fórmula atual de carros ultracompletos.

A estatística final é que o GP do Bahrein foi apenas sua 50ª corrida na F1 - um número que é fácil de esquecer devido à sua maturidade ao volante. Para as pessoas próximas a ele, o desafio de Piastri pelo título não é inesperado. Eles falam de um talento único com um sexto sentido para a sensação, que, juntamente com o excelente MCL39 da McLaren, agora é capaz de proporcionar vitórias semana após semana.

Por outro lado, Norris enfrentou um GP do Bahrein difícil para terminar em terceiro lugar, mas foram seus comentários pós-corrida que causaram a maior preocupação.

"Estou surpreso por estar conseguindo alguma coisa no momento com a forma como me sinto no carro. Não estou confortável, não estou feliz e não estou me sentindo bem. Para estar obtendo esses resultados... estou bastante surpreso porque algo não está funcionando".

Esses são tempos preocupantes para Norris e suas aspirações ao título, dada a situação do lado de Piastri na garagem, que apresenta uma perspectiva de ascendência. É claro que, como diz o ditado popular, "uma andorinha só não faz o verão", mas talvez seja o suficiente para nos fazer repensar as previsões iniciais de quem seria o grande vencedor da temporada 2025 da F1.

