No próximo domingo, a Fórmula 1 realiza o GP do México, disputado no Hermanos Rodríguez. E a expectativa da torcida local é por uma vitória de Sergio Pérez, piloto 'da casa'. Entretanto, seu companheiro de Red Bull, Max Verstappen, não pretende facilitar a vida do mexicano.

Questionado sobre a possibilidade de ceder o triunfo ao parceiro de RBR, o holandês respondeu duramente: "Não sou Papai Noel para ficar dando presente", afirmou Verstappen, conforme informação da jornalista Julianne Cerasoli, produtora de F1 da TV Bandeirantes.

Falando à imprensa, o já consagrado bicampeão mundial da categoria ponderou ainda que "Pérez é capaz de vencer a corrida sozinho e é mais gratificante vencer sem assistência". As atividades de pista no Hermanos Rodríguez começam nesta sexta-feira, com os dois primeiros treinos livres. A cobertura completa da etapa disputada na capital, Cidade do México, você confere aqui no Motorsport.com.

