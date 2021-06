Esteban Ocon disse que a Alpine investigará se as recentes atualizações e mudanças feitas em seu carro de Fórmula 1 são a causa de uma queda em suas performances de classificação. O francês começou a campanha de 2021 com força, com uma série de aparições no Q3 em Ímola, Portugal e Espanha - estando entre os cinco primeiros nesta última.

No entanto, ele não conseguiu sair do Q2 em Mônaco, Baku e França, e ainda teve seu pior desempenho em qualificação na Estíria, no último fim de semana, onde foi eliminado no Q1 e largou de 17º no grid.

Ocon disse que não há uma explicação clara para o motivo pelo qual as coisas parecem ter piorado, especialmente com o companheiro de equipe Fernando Alonso estando em melhor forma.

“Com certeza não nos sentimos bem onde estamos”, disse o piloto. “Não é o objetivo para mim ou para a equipe ficar de fora do Q1. Estamos claramente insatisfeitos com isso e vamos analisar os detalhes para entender o porquê. Obviamente, as margens são muito pequenas na Áustria, mas não tínhamos ritmo desde o TL3."

“Algumas coisas mudaram no carro desde aquela época. Não sei se é esse o motivo, mas estamos investigando no momento. Vemos algumas áreas nos dados em que faltou desempenho em relação ao Fernando, mas com certeza precisamos nos reagrupar e voltar com um desempenho mais forte", reforçou.

O diretor esportivo da Alpine, Alan Permane, acredita que o déficit de Ocon pode ser explicado por pequenos detalhes - e talvez pareça pior do que a realidade na Red Bull Ring porque a pista é muito curta.

“É complicado porque aqui você perde um décimo ou dois e em um traçado tão pequeno como este você está fora”, explicou ele. “Acho que Esteban foi dois décimos mais lento [do que Alonso] no Q1, e essa é a diferença entre o 11º e o 17º. Portanto, não é muito."

“Ele está lutando um pouco para se equilibrar em baixa velocidade. Eu não acho que haja nada sinistro, nada louco, nenhum grande problema ou algo assim. É uma coisa chata de se dizer, mas vai ser um trabalho duro para ele e simplesmente deve seguir em frente."

"Não quero dizer que será um trabalho difícil para ele fazer isso. Ele e seus rapazes precisam trabalhar duro e encontrarão uma solução, farão ajustes e voltará para onde estava. Ocon não se esqueceu de repente como pilotar. Ele vai descobrir o problema e voltar com certeza", concluiu Permane.

