O chefe da equipe da Haas, Ayao Komatsu, afirma que "todo mundo" é contra a compensação para a Audi do teto de gastos da Fórmula 1 planejado para 2026, a fim de levar em conta os salários suíços, afirmando que isso corre o risco de abrir uma 'caixa de pandora'.

A média salarial mais alta da Suíça significa que a Sauber opera em desvantagem teórica quando se trata de fundos disponíveis para desenvolvimento, assumindo uma força de trabalho de tamanho equivalente ao das equipes que operam no Reino Unido e na Itália.

Isso fez com que a FIA apresentasse uma emenda aos regulamentos do limite de custo de 2026 com a intenção de acomodar os dados salariais suíços e o custo de vida da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Komatsu revelou que a compensação do limite de custo não foi finalizada, em grande parte porque as outras nove equipes são contra a mudança, e sugeriu que a FIA teria adotado uma visão unidimensional.

"Por que uma equipe sediada na Suíça tem uma isenção? Todos escolhem onde montar a equipe. Entre Londres e Oxford e o norte da Inglaterra, os preços são diferentes", disse Komatsu.

"Então, onde você para? Onde você traça a linha? E se você olhar para essas coisas, você tem que olhar para todos os benefícios sociais e tudo mais, e também [para] as pessoas viverem na Suíça, o raciocínio pode ser diferente, certo?

"Sabe, eu me lembro de ter tentado contratar alguém da Sauber há muito tempo, mas esse cara adorava a equipe, adorava as montanhas. Portanto, ele não queria vir para a Inglaterra. Então, todas essas coisas entram na equação".

"Acho que é muito perigoso olhar para uma dimensão e dizer: 'Ok, é mais caro aqui', você pode simplesmente olhar para o preço de uma cerveja ou algo assim e dizer: 'Ok, é mais caro - portanto, você deve dar uma isenção'".

Ayao Komatsu, diretor de equipe da Haas F1 Team Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Depois de citar a variação do custo de vida e do salário médio em diferentes partes do Reino Unido, Komatsu também observou a situação econômica diferente na Itália e argumentou que esses fatores também deveriam ser considerados.

Ele alertou que a FIA pode acabar criando mais problemas no futuro com ajustes nas regulamentações financeiras e implorou para que mantivessem a simplicidade.

"Nas reuniões da Comissão da F1, além da Sauber, curiosamente, todo mundo é contra. Portanto, não sei por que a FIA está insistindo totalmente nisso", continuou Komatsu.

"Então você tem que dizer, e quanto aos caras da Itália? A Ferrari e a RB também têm algumas instalações na Itália. E também temos uma instalação metade italiana, metade britânica, onde você vai parar?"

"Em relação à Itália, há um enorme benefício fiscal nos primeiros [quatro] anos. Na verdade, é para competir, como quando Loic Serra foi da Mercedes para a Ferrari, certo?"

"Não quero usá-lo como exemplo, mas para um engenheiro sênior que vai do Reino Unido para a Itália, há um grande benefício financeiro na Itália. Então, você está compensando isso? É claro que não.

"A menos que você analise cada uma das dimensões, é muito, muito difícil fazer com que seja totalmente justo. É possível analisar todas as dimensões? Acho que não".

"Não quero criticar muito a FIA, mas você pode ver em outras regras também - regras esportivas, como a forma como fazemos esses tempos de safety car na qualificação, limites de pista, todas essas coisas.

"Quanto mais você regulamenta, definindo certos detalhes, precisa garantir que cobrirá todos os cenários, mas quanto mais você entra em detalhes, mais difícil fica cobri-los, [você] cria outro problema, certo?"

"Então, se eles disserem: 'A Suíça está isenta', o que vem depois? É como essa questão do tempo do safety car na classificação, e eles fizeram isso para tentar resolver um problema na classificação, a volta de saída etc., mas depois criaram outro problema. Então, para mim, é muito melhor manter as coisas simples", conclui.

