F1 - Pérez: "Sinceridade de Marko é boa para meu desempenho"

Sergio Pérez diz que ainda gosta da maneira como o conselheiro de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, joga duro com ele depois de más corridas na Fórmula 1. O mexicano teve uma temporada de montanha-russa até agora, com o ponto alto sendo a vitória no GP do Azerbaijão, mas também com alguns momentos frustrantes.

Embora o ano tenha sido mais difícil do que ele inicialmente esperava, o piloto diz que não se cansou do chefe revelar suas opiniões.

Questionado pelo Motorsport.com se Marko alguma vez foi muito duro com ele, Pérez respondeu: "Quando tinha que ser. Se eu tiver uma corrida ruim, ele apenas me dirá exatamente o que pensa."

"Acho que é algo bom para alguém com minha experiência na F1, com a carreira que tive. É bom ter alguém que lhe diz imediatamente o que está sentindo e onde você está", acrescentou.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pérez diz que a Red Bull o apoiou de maneira incrível ao longo da temporada até agora e que eles não recuam se acharem que ele pode estar se saindo melhor: "Eles obviamente têm todas as informações e os dados fim de semana após fim de semana. Sabem exatamente onde é o tempo de volta."

“Com a equipe, não há como voltar atrás. Eles são bastante transparentes comigo mesmo e com a mídia, o que é bom, mas o mais importante é que estou feliz e satisfeito indo para casa. Sou um piloto com muita fome e tenho que lidar comigo mesmo."

O mexicano comentou também que construiu um bom relacionamento com Max Verstappen, já que os dois trabalham juntos para tentar derrotar a Mercedes, mas reiterou que é difícil confiar no holandês para qualquer conselho que possa ajudá-lo, já que os dois têm estilos de direção muito diferentes.

"Tenho um bom relacionamento com ele dentro e fora das pistas, por isso podemos partilhar as nossas opiniões regularmente", afirmou.

"Obviamente, sobre meus problemas ele provavelmente não encontraria a mesma coisa, então pilotamos de forma variada. É difícil nesse sentido, mas estamos acelerando com a equipe juntos, o que é bom", concluiu.

