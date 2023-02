F1: Red Bull rompe com parceiro após 15 anos e mudará de roupa

Carregar reprodutor de áudio

Pouco depois de sua chegada à Fórmula 1, especificamente em 2007, a Red Bull Racing chegou a um acordo com a Puma para que a marca de roupas com sede na Alemanha se tornasse uma das principais parceiras da equipe e fornecesse roupas para todo o seu pessoal, bem como colocar seus logos nos macacões de seus pilotos.

Desde então, a Puma compartilhou todas as vitórias e todos os infortúnios dos austríacos, foi fundamental nos primeiros passos da equipe e contribuiu muito para o crescimento de uma equipe que em 2010 conquistou seus primeiros títulos.

Nesse mesmo ano, 2010, começou o que tem sido a era de ouro da Red Bull até hoje, vencendo quatro campeonatos consecutivos de pilotos e construtores, com Sebastian Vettel como o principal protagonista. Uma sequência de quatro anos, até o final de 2013, em que a Puma foi uma grande parceira.

No entanto, isso vai mudar nesta temporada. Depois de dois anos em que a estrutura de Milton Keynes voltou ao topo do ranking, primeiro com Max Verstappen como protagonista em 2021 e depois conquistando os dois mundiais em 2022, quase uma década depois, a Puma deixará de ser patrocinadora oficial da Red Bull e seu famoso logotipo desaparecerá das roupas após 15 anos de colaboração.

Em seu lugar, chegará a Castore, uma marca de roupas nascida em Manchester, no Reino Unido, cada vez mais voltada para o mundo dos esportes, colocando seu logotipo nas camisas de alguns times de futebol das principais ligas europeias, como o Sevilla FC ou Newcastle United. Na F1 especificamente, a Red Bull será a segunda equipe a usar ‘as asas’ da marca britânica em suas roupas, depois que a McLaren chegou a um acordo com eles no ano passado.

