O francês Pierre Gasly conseguiu se recuperar do "rebaixamento" sofrido em 2019, quando voltou à Toro Rosso após corridas abaixo da média na Red Bull. O piloto da AlphaTauri tem sido uma das grandes surpresas da temporada 2020 da Fórmula 1, com boas performances, mas, para Christian Horner, os resultados não estão reabrindo a possibilidade de uma nova troca de pilotos entre as equipes da marca austríaca.

Após o GP da Bélgica, Gasly está em 12º no Mundial de Pilotos, com 18 pontos conquistados, 16 a mais que seu companheiro de equipe, Daniil Kvyat, e o francês está inclusive a frente de Sebastian Vettel na classificação.

Com Alex Albon tendo dificuldades nesse início de temporada com a Red Bull, surgiram especulações de que o ritmo de Gasly seria suficiente para uma nova troca de pilotos entre as equipes, desfazendo a troca que foi feita antes do GP da Bélgica de 2019. Gasly foi rebaixado de volta à Toro Rosso após um início de temporada difícil em 2019, com Albon subindo para a equipe principal com menos de meio ano na F1. Mas o chefe da Red Bull, Christian Horner, deixou mais uma vez claro que a equipe está totalmente satisfeita com o trabalho de Albon, e reconheceu que Gasly tem o benefício de guiar um carro relativamente fácil de ser conduzido. Perguntado sobre Gasly, Horner disse: "Acho que ele está indo bem com o ambiente da AlphaTauri". "O carro é bom nesse ano, e acho que é um carro mais fácil que o nosso em alguns momentos. Mas acho que Alex, suas performances aos domingos têm sido fortes. Ele teve outra corrida boa na Bélgica. Sua defesa, ultrapassagem e ataques são fortes, e acho que estamos no caminho certo". "Acho que é bom ver Pierre mais rápido. É por isso que ele ainda está no programa. Mas estamos felizes com a direção que estamos tomando". Horner afirmou que o progresso de Albon tem a ver com o tailandês estar mais acostumado com o difícil RB16, algo encorajador, e sua habilidade ao marcar pontos é um ânimo extra na esperança da equipe no Mundial de Construtores.

"Alex teve um fim de semana sólido e agora está em quarto no Mundial de Pilotos. É frustrante quando você está competindo com os mesmos dois carros que vencem todos os finais de semana. Mas estamos trabalhando para mudar isso".

Vettel comenta rumores sobre ida p/ Racing Point e fala de outras categorias para 2021

PODCAST Motorsport.com debate qual seria o calendário ideal da Fórmula 1; ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: