O chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, argumenta que o mexicano Sergio Pérez não precisa terminar em segundo lugar no campeonato de pilotos este ano para manter sua vaga em 2024.

Pérez enfrentou uma série de dificuldades como companheiro de equipe do holandês Max Verstappen ao longo de 2023 e não conseguiu vencer uma corrida com o dominante RB19 desde o GP do Azerbaijão.

Suas dificuldades, às vezes, levaram a questionamentos sobre a possibilidade de a Red Bull tentar encontrar uma maneira de rescindir o contrato que 'Checo' tem para 2024, a fim de colocar um substituto no assento.

Neste sentido, o repórter Roberto Chinchero, um dos mais renomados jornalistas do Motorsport.com na Itália, apurou que a Red Bull deu um 'ultimato' a Sergio: caso ele não seja vice-campeão, será demitido para 2024, conforme já havia publicado o GE.

Porém, Horner insiste que não é o caso e diz: "Não há nenhuma pré-condição como essa. Mas nunca terminamos em primeiro e segundo em um campeonato. Terminamos em primeiro e terceiro lugar algumas vezes com Mark [Webber, da Austrália] e Sebastian [Vettel, da Alemanha], bem como fizemos ano passado com Max e Checo. Então, com esse carro, seria fantástico se pudéssemos terminar em primeiro e segundo".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing, sobre o grid

"Mas não há nenhum pré-condição sobre Checo de que ele tem que terminar em segundo e não estará pilotando o carro no próximo ano se não conseguir. Isso nunca foi discutido."

Horner afirmou que a Red Bull não quer nada mais do que ver Pérez retornar ao tipo de forma que mostrou no início do ano, quando estava lutando com Verstappen por vitórias na fase inicial da campanha.

"Nós conhecemos o Checo. Se você vir os desempenhos de Checo na primeira parte do ano... No Bahrein, foi muito disputado com Max. A corrida na Arábia Saudita foi uma ótima prova entre os dois, que se pressionaram muito, com margens muito pequenas."

"Sua corrida no Azerbaijão, vencendo a sprint e o GP lá... Esses são os tipos de desempenho que sabemos que ele é capaz de fazer. Acho que é só colocá-lo de volta nesse estado de espírito e tirar o máximo dele para que volte a ter esses desempenhos."

Embora Horner tenha dito que não há dúvidas sobre a permanência de Pérez na Red Bull até 2024, o chefe deixou claro que a equipe está tranquila quanto a explorar outros nomes de 2025 em diante.

"Certamente não nos faltam opções", explicou ele sobre uma decisão para a temporada 2025. "É claro que temos muito tempo para analisar e avaliar isso, mas há muitos fatores envolvidos."

Questionado se havia alguma preocupação, no entanto, com o fato de a Red Bull estar sofrendo para encontrar alguém que esteja disposto a enfrentar Verstappen no mesmo carro, Horner deixou claro que isso não é um problema.

"Para derrotar Max, você precisa derrotá-lo de alguma forma", brincou ele. "Acho que, com a quantidade de interesse que temos com relação a pilotos da Red Bull Racing em 2025, certamente não nos faltam opções", completou o britânico.

ANÁLISE - Os motivos pra McLaren SAIR DO FUNDÃO para o pelotão da frente na F1: Sidepod, asas e mais

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA 'salva pele' de Pérez na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: