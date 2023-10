Em meio à estagnação da Aston Martin na Fórmula 1, a equipe não tem de lidar apenas com as cobranças do espanhol bicampeão mundial Fernando Alonso, mas também com a crise técnica de Lance Stroll na temporada 2023 do pináculo do automobilismo.

Apesar de o canadense ter pontuado no GP dos Estados Unidos, disputado no último domingo em Austin, Lance tem sido amplamente batido por Alonso e, segundo Nelsinho Piquet, já teria até pedido ao pai, o dono da Aston Lawrence Stroll, para deixar o time.

A escuderia britânica de Silverstone refuta a notícia, mas outra informação relativa ao jovem de 24 anos repercutiu no paddock da elite global do esporte a motor no fim de semana do Texas.

Conforme reportou a jornalista Julianne Cerasoli, produtora de F1 da Band, "o rumor de que ele (Lance) tinha pedido ao pai para deixar a categoria foi amplamente negado, mas existe uma conversa de que seu último contrato será este de 2024. Depois, ele pararia".

De qualquer forma, Lance somou pontos no Circuito das Américas antes mesmo das desclassificações de Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, e Charles Leclerc, monegasco da Ferrari - o canadense foi nono e logo após promovido a sétimo depois das 'punições'.

Alonso, por sua vez, estava à frente de Stroll nos estágios finais do GP dos Estados Unidos, mas informou um problema na suspensão de seu AMR23 via rádio e teve de abandonar. No próximo domingo, a F1 realiza o GP do México, no Hermanos Rodríguez.

