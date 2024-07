F1: Schumacher crê que Norris precisa de ajuda psicológica

Lando Norris perdeu pontos valiosos para Max Verstappen na luta pelo campeonato no GP da Bélgica de Fórmula 1, após erro na primeira curva, que o fez perder posições logo no início da corrida.

Mais tarde, o britânico passou uma parte significativa de tempo atrás do rival holandês e, embora fosse visivelmente mais rápido que Verstappen, não conseguiu ultrapassá-lo no final. O próprio Norris admitiu que teria terminado em uma posição muito melhor se não fosse pelo seu erro.

“Como competidor, você sempre fica mais zangado consigo mesmo quando comete um erro e os admite”, disse Ralf Schumacher sobre Norris em entrevista à Sky Alemanha. "Ele mesmo provavelmente não sabe por que cometeu um erro ou não teve tração."

“É claro que todas essas coisas são pequenas e têm um grande impacto, e algo assim não deveria acontecer”, concluiu o alemão. “Isso pode acontecer, mas não deveria. Ele precisa mudar urgentemente essa coisa, caso contrário o relativamente calmo Piastri irá ultrapassá-lo em algum momento.”

Devido à pressão exercida sobre eles, os pilotos de F1 muitas vezes procuram a ajuda de um psicólogo, mas Norris ainda não aproveitou a oportunidade. Segundo Ralf, o britânico precisaria desse apoio.

“Para ter mais confiança, para ficar mais relaxado, você poderia fazer exercícios de relaxamento e coisas assim. Há quem não precise, mas acho que Lando se beneficiaria com um pouco de apoio”, disse Schumacher, dando a entender que o britânico precisaria de um psicólogo.

