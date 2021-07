Nos dois finais de semana no Red Bull Ring, um assunto foi colocado sob os holofotes pelos pilotos: o acordo de cavalheiros que existe entre o grid da Fórmula 1 em relação à classificação. E para Daniel Ricciardo, quem abusa desse combinado deve esperar problemas no futuro.

O tal acordo diz que os pilotos supostamente devem ficar em ordem na pista durante as curvas finais do circuito antes de abrir uma volta rápida, mas vários quebraram isso.

Por ser um traçado curto, os carros criavam um congestionamento nas curvas finais, indo bem lentos para abrir espaço em relação ao que estava diretamente à frente. Mas em um bagunçado Q2 no último fim de semana, vários pilotos furaram a fila, ultrapassando quem já estava lento, o que aumentava ainda mais os problemas.

Tal comportamento foi o que levou ao incidente em que Sebastian Vettel bloqueou Fernando Alonso, que vinha em volta rápida, na curva final. O espanhol foi eliminado no Q2 enquanto o alemão recebeu uma punição de três posições.

No rádio, Vettel disse que a situação parecia uma "carnificina", expressando sua raiva a vários pilotos que cortavam a fila.

Enquanto alguns pediram que a FIA se envolvesse, impondo regras mais rígidas, Ricciardo acredita que os pilotos são mais do que capazes de resolverem o caso sozinhos, adotando uma abordagem mais dura em quem não se comporta.

"Acho que, no fim do dia, se alguém tirou vantagem de uma situação em que concordamos, então esse piloto ou esses pilotos devem esperar uma vida mais dura daqui pra frente", disse o piloto da McLaren.

"Essa é uma escolha, uma decisão deles, então fico feliz em resolver o caso do nosso modo".

Norris admite que a situação é extremamente difícil, mas acha que é injusto que os pilotos que seguem o acordo são geralmente os que acabam envolvidos em situações complicadas com o tráfego.

"Em alguns lugares, tudo bem, você não precisa nem falar sobre isso, mas quando as pessoas não querem ir primeiro, acaba acontecendo isso. Aí você tem pessoas te ultrapassando na última curva, e isso te ferra".

"Não sei se é preciso uma regra, mas talvez sim, porque as pessoas podem se envolver do nada. Ao fazer o correto, elas podem se ferrar, o que não é justo na minha opinião. Mas vamos falar disso na próxima reunião de pilotos".

