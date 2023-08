Daniel Ricciardo está de volta à Fórmula 1 há algumas semanas, desde o GP da Hungria, substituindo Nyck De Vries no volante de um dos dois AlphaTauri AT04.

A Red Bull emprestou o australiano à equipe da qual é proprietária para tentar mudar o rumo depois de uma primeira parte da temporada que ficou muito aquém das expectativas por parte do time de Faenza. Nas duas primeiras corridas, Daniel não conquistou nenhum ponto. No entanto, ele já deu a impressão de ter mudado algo no esquadrão.

Seu desempenho elevou o do AT04 e, por apenas alguns detalhes, os primeiros pontos de 2023 ainda não chegaram. O AT04 é um dos monopostos menos bem-sucedidos da atual temporada. Falta-lhe carga aerodinâmica, mas Ricciardo não escondeu o fato de que se sentiu muito bem ao volante.

As duas temporadas na McLaren pareciam ter lhe tirado o brilho, a genialidade com a qual ele era conhecido na categoria. Foram necessárias apenas duas corridas ao volante do monoposto que - com os dados em mãos - é o pior do grid para ver flashes do piloto que, em 2014, contribuiu para a separação entre a Red Bull e o então recém-campeão mundial Sebastian Vettel.

O AT04 parece ser um carro muito mais adequado para o australiano do que as McLarens que ele pilotou nas duas últimas temporadas. O próprio Ricciardo admitiu isso.

"No meu primeiro ano na McLaren, durante as férias de verão, percebi que provavelmente estávamos nos esforçando demais para tentar encontrar desempenho. Tivemos que mudar um pouco a abordagem."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Foto de: Erik Junius

"Era do interesse de todos tentar fazer as coisas funcionarem, mas percebi que não estava funcionando para mim. Provavelmente, em retrospecto, fizemos demais. Mas talvez isso funcione para outro piloto. No final, foi isso que aconteceu."

Ricciardo disse que conseguiu usar seu estilo de direção desde o início, assim que voltou a Faenza. O AT04 está mais próximo de suas preferências de direção, embora não tenha carga aerodinâmica em comparação com a maioria dos outros carros.

"Eu me senti mais confortável. Já na primeira volta que dei com o AT04, senti que estava recebendo o feedback que esperava, ou talvez gostasse. Portanto, isso é importante. Talvez eu encontre coisas em que precise trabalhar que não correspondam à minha sensação. Portanto, espero encontrar dificuldades ao longo do caminho."

"A primeira impressão, porém, me deu mais familiaridade. Isso também foi muito importante. Porque eu realmente esperava experimentar algo semelhante."

