F1: Russell rebate críticas que o acusam de ser muito 'afobado'

O piloto da Mercedes, George Russell, tem um brilho de aço nos olhos quando o Motorsport.com aborda o assunto: ele comete muitos erros quando a pressão é grande para vencer corridas de Fórmula 1?

Está chovendo lá fora - o paddock de Barcelona ficou encharcado o dia todo. O próprio Russell é uma mistura de escuridão e luz: um enorme sobretudo preto da Mercedes fica sobre uma calça branca com o mesmo monograma da marca.

Depois de ele responder, a chuva vai passar - para nunca mais voltar naquele fim de semana na Espanha. Russell banirá as lembranças do GP do Canadá e enfrentará Oscar Piastri, depois de liderar os estágios iniciais desde a pole. Ele terá uma pilotagem estelar na corrida espanhola , assumindo uma liderança surpreendente, lutando com os líderes Max Verstappen e Lando Norris com afinco e, em seguida, envolvendo o companheiro de equipe Lewis Hamilton em uma emocionante disputa entre Mercedes.

Ele perderá, mas o fará com desenvoltura. Na próxima vez, na Áustria, ele estará na posição perfeita para triunfar quando Verstappen e Norris colidirem - uma segunda vitória no GP.

"Eu não tenho necessidade de responder a essas pessoas [que dizem que eu me afobo sob pressão]", começa Russell,. "Porque estou concentrado em meu próprio trabalho. Eu poderia pilotar um décimo fora do ritmo por 70 voltas seguidas e não cometeria um único erro."

"Em 2022, não cometi um único erro em toda a temporada, mas não estava me esforçando como estou me esforçando agora. E a maneira como estou me esforçando agora permitiu que eu superasse meu companheiro de equipe oito vezes em nove corridas nesta temporada [são 9-2 nas estatísticas de classificação] e permitiu que eu estivesse à frente dele na maioria dessas corridas."

"Eu poderia pilotar um décimo abaixo do ritmo, não cometer um único erro e ainda assim terminar em terceiro [no Canadá], e isso parece uma corrida impecável vista de fora. Mas, sabendo que eu tinha um décimo na mesa, eu estaria me chutando por não ter me esforçado ao máximo."

"Portanto, as pessoas podem dizer o que quiserem. Estou me esforçando ao máximo. E talvez tenha me esforçado um pouco mais porque estou tentando..."

George Russell, Mercedes F1 W15, Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Russell sai da pista. Neste ponto, vale a pena lembrar como, em uma temporada muito consistente em 2022, ele bateu em Valtteri Bottas e Mick Schumacher em seu caminho para o 14º lugar em Singapura naquele ano e sua participação no dramático acidente de largada em Silverstone. Além disso, no contexto do tópico do dia, Singapura 2023 deve ser destacada como outra possível chance de vitória que acabou em um erro.

Isso se deve à forma como a dupla da Mercedes estava se aproximando do eventual vencedor Carlos Sainz e Norris naquela ocasião. O fato de Russell não ter conseguido ultrapassar o último, mesmo antes de ele ter batido na última volta, foi fundamental para que muitos observadores da F1 se perguntassem se Hamilton poderia ter vencido se fosse o principal piloto das Flechas de Prata naquele dia.

Mas, voltando à resposta de Russell a seus críticos: "Parece que [eu tive] três oportunidades em 115 corridas para conquistar a vitória. E tentando conseguir isso no momento, como quando eu era criança, correndo na F2, F3, GP3 e tudo o mais, quando ganhei campeonatos, eu simplesmente aceitei o resultado que estava na mesa."

"Se hoje é uma vitória, fique com a vitória, se é um P3, fique com o P3. Se eu estava na terceira posição, não estava me esforçando demais para tentar alcançar a vitória, pois sabia que, para vencer um campeonato, só precisava conquistar os pontos."

"Então, sim, erros acontecem, é a vida. Todos nós já passamos por momentos em que esses erros acontecem, mas eles acontecem quando estou me esforçando ao máximo, e acho que estou nessa posição, pois estou pilotando melhor do que nunca."

Isso resultou em um recorde de classificação: 11-3 [contando todas as sprints de 2024]e uma vantagem de 26 pontos na classificação. Impressionante, contra um piloto com 104 poles. Mas o que mais se destacou nesta temporada foi como Russell conseguiu elevar seu nível quando era importante nos treinos classificatórios ou, pelo menos, mantê-lo melhor contra as características de manobrabilidade do W15 nos complicados pneus Pirelli.

Será que ele está satisfeito com seu recorde contra seu ilustre companheiro de equipe em 2024?

"Sim, sei que, se fosse em uma época diferente, eu provavelmente teria oito poles nesta temporada e várias vitórias", responde ele, com a determinação de aço agora presente na voz de Russell.

"Eu nunca tive fé ou satisfação em mim mesmo. E talvez minha condução nas corridas fosse um pouco diferente se eu estivesse lutando por um campeonato em vez de uma vitória em uma corrida".

"Naquela corrida no Canadá, eu estava ultrapassando meus limites, pois achava que era uma chance de vitória, enquanto que, se eu estivesse em uma luta pelo campeonato contra Max, provavelmente teria dito: 'P2 é o resultado de hoje'.

"Eu aceito isso. E preciso diminuir a relação risco/recompensa de como estou pilotando. Enquanto que, no momento da corrida, essa relação está totalmente aumentada porque quero conquistar [outra] vitória."

"Essa é a mentalidade em que estou no momento. Para ser honesto, não gosto de pilotar assim, pois prefiro ser mais consistente, como fui em 2022. Mas há seis anos [na F1], não sinto satisfação em terminar consistentemente entre os cinco primeiros."

"Em 2022, terminei entre os cinco primeiros mais do que qualquer outro piloto do grid, mas prefiro terminar em P6 em todas as corridas e ter duas vitórias em vez de terminar em P5, P4, P3 em todas as corridas e não conseguir a vitória na corrida."

"Eu espero que essa mentalidade possa mudar no próximo ano, se tivermos um carro que possa lutar pelo campeonato."

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Especificamente sobre a corrida do Canadá, Russell avalia: "Eu fui um pouco duro comigo mesmo. Quando analisei a corrida como um todo, todos cometeram erros em determinados momentos."

"Max saiu da pista na Curva 1 e perdeu três segundos", acrescenta Russell. "Ele saiu de novo na curva 3 quando Logan [Sargeant] bateu, mas o safety car saiu. Lando saiu da pista na Curva 1."

"Obviamente, eu tive minha saída quando estava à frente de Lando, o que foi um erro de 10 cm. Na volta anterior eu estava próximo à linha branca, naquela volta eu estava 10 cm acima. Um pequeno erro, com consequências um pouco maiores. O maior deles foi com Piastri, não conseguindo fazer a ultrapassagem [na chicane final, onde os dois tiveram um leve contato]."

"Mas eu saí pensando que é claro que eu poderia ter feito diferente, mas se eu tivesse vencido aquela corrida e Lando não tivesse feito o mesmo, ele estaria dizendo o mesmo. Ou se eu tivesse vencido a corrida e Max não, ele estaria dizendo: 'sobre esse erro aqui e esse erro aqui'."

"Foi uma daquelas corridas em que você tinha que estar lá no final com o pneu certo para conseguir e acho que, realisticamente, naquela corrida sem carros de segurança, Lando teria vencido."

"Ele acertou as pressões [dos pneus]. Provavelmente cometi o erro de encher meus pneus no grid porque estava chovendo e achávamos que choveria mais em 20 minutos. Mas ela chegou em 40 minutos e é por isso que estávamos tão rápidos no início, mas depois caímos como uma pedra."

"Acho que Max fez algo semelhante, pois nós dois seguimos o ritmo um do outro. Ele também poderia argumentar que foi uma grande oportunidade perdida para ele. Às vezes, é assim que o biscoito se desintegra."

George Russell, equipe Mercedes-AMG F1, 1ª posição, comemora na chegada ao Parc Ferme Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Neste momento, com a Mercedes fora da disputa pelo título pelo terceiro ano consecutivo, Russell está indo para a corrida em que enfrentará a maior pressão de todas: o GP da Inglaterra .

As corridas em casa aumentam as expectativas, mesmo com a natureza de alta velocidade de Silverstone, que tem menos probabilidade de impulsionar o W15 em comparação com o RB20 ou o MCL38, como mostrou Barcelona. Mas o resultado da Áustria ainda está fresco na mente da colméia da F1.

Ganhando ou perdendo, faça chuva ou faça sol, a determinação de Russell é clara. Erros acontecem no limite, mas ele tem uma resposta contundente para aqueles que dizem que ele se quebra sob pressão. E tudo isso remonta a uma época anterior à em que ele era titular da Mercedes e sua corrida única como substituto de Hamilton devido ao fato de o sete vezes campeão mundial ter contraído COVID.

"Acho que em minha carreira até agora na F1 eu tive três chances de vitória", explica ele . "A primeira foi o Bahrein 2020, que deveria ter sido uma vitória, que estava fora do meu controle. Brasil [2022], e depois Montreal."

