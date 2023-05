Durante a semana do GP de Mônaco de 2023 de Fórmula 1, alguns dos pilotos do grid participaram da habitual partida de futebol beneficente que acontece no Principado. Ali se juntam alguns nomes da atual temporada com outros do passado e estrelas de diferentes modalidades e Carlos Sainz não quis ficar de fora.

O espanhol foi um dos protagonistas do encontro, não só pelo resultado, que foi 4 a 3 para o Star Team For The Childrem MC, mas também porque acabou dando um susto ao se lesionar. O piloto da Ferrari deixou o campo de jogo para ser atendido pela equipe médica presente no estádio Louis II e foi aplicado uma faixa com gelo em sua perna direita.

Isso fez com que as pessoas ficassem alarmadas porque o espanhol poderia não estar fisicamente preparado para a exigente corrida pelas ruas estreitas de Mônaco, mas o piloto da Ferrari quis tranquilizar a todos seus seguidores por meio de uma publicação em suas redes sociais:

"Olá a todos. Só quero comentar que estou bem e completamente pronto para correr este fim de semana em Mônaco. O que aconteceu ontem foi um golpe durante a tradicional partida beneficente, ócios do ofício, mas nenhuma lesão. Como sempre, estive muito bem jogando futebol e agora, estou desejando que chegue o fim de semana."

Além disso, ele acrescentou o "#StopInventig" com o qual encantou a todos durante sua vitória no GP da Inglaterra da última temporada para combinar a ação com um pouco de humor sobre sua possível aposentadoria da corrida no Principado de Mônaco. Depois disso, o espanhol participará dos três dias de ação com o SF-23, que teve sua atualização adiada até o GP da Espanha devido às inundações em Imola, que o impediram de correr lá.

A equipe baseada em Maranello espera dar um grande salto no desempenho com as melhorias no carro, algo que Carlos Sainz quer usar a seu favor para alcançar o que seria sua segunda vitória na Fórmula 1, mas, mais importante, ele quer desafiar a Red Bull, os verdadeiros dominadores do Grand Circus.

