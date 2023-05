Um dos destaques do fim de semana da Fórmula 1 em Mônaco é a estreia da evolução do W14, com o qual a Mercedes espera iniciar uma volta por cima para voltar a vencer no Mundial. E no início desta quinta-feira (25), tivemos acesso às primeiras imagens do carro.

A montadora alemã passou vários meses trabalhando em uma repaginada geral do carro de 2023 após decidir que precisava seguir um novo caminho de desenvolvimento em termos de conceito.

A versão completa do carro deve ser vista apenas na sexta-feira, mas as primeiras imagens dos sidepods e suspensão já mostram uma grande ruptura em relação ao modelo anterior. As mudanças confirmam o fim do conceito de zeropod, que a Mercedes defendia desde o início de 2022, com a chegada do novo regulamento, favorecendo algo mais similar ao de Aston Martin e Alpine.

Com isso, a Mercedes adota uma forma estilo Red Bull, com rampas de downwash, mas incluindo um canal do lado interno que ajuda o fluxo de ar. Além do sidepod, a Mercedes está introduzindo neste fim de semana um assoalho revisado e uma nova suspensão dianteira, que também foram flagradas.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Para além da melhora na performance e no downforce, essas mudanças têm como objetivo tornar o carro menos difícil de ser guiado, algo que Lewis Hamilton e George Russell vinham reclamando, criticando o balanço do W14 em diversos momentos, como na frenagem, diminuindo a confiança dos pilotos.

A Mercedes vem sugerindo que os ganhos que serão obtidos ao tornar o carro mais confiável para os pilotos deve ajudar a melhorar o tempo de volta. Falando antes do GP, Toto Wolff alertou que a novidade não deve levar a equipe tão adiante assim, mas espera que seja o caminho de uma direção melhor para o futuro.

A Mercedes tinha como objetivo estrear a atualização no GP da Emilia Romagna, mas com a prova cancelada devido às chuvas na região, acabou mudando para a etapa seguinte, em Mônaco.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Giorgio Piola

