F1: Alonso usa McLaren de Senna em testes com Bortoleto em Aragón

A temporada de 2024 da Fórmula 1 chegou ao fim, mas isso não significa que Fernando Alonso e Zak Brown, dois apaixonados por velocidade, não perderam a oportunidade de ganharem quilometragem no circuito MotorLando Aragón. Além dos dois, Gabriel Bortoleto também esteve presente no encontro.

O espanhol, inclusive, usou um macacão inspirado no que era usado por Ayrton Senna, enquanto guiava a McLaren do brasileiro. Alonso disse em várias ocasiões que o brasileiro era um de seus ídolos e se sentiu honrado ao guiar o MP4-5B.

"A temporada acabou, então é hora de um pouco de diversão na pista na Espanha com Fernando Alonso no meu DeKon Monza vencedor do Campeonato Australiano de Carros de Turismo de 1976, meu Jaguar XJR-10 de 1989, cinco vezes vencedor do IMSA TWR, e meu Holden Commodore de 2011, que venceu o Bathurst 1000 com minha então equipe Walkinshaw Racing, um dia divertido", escreveu.

Além disso, ele postou uma série de imagens na reta principal onde os carros estavam acelerando, com outras fotos do DeKon Monza, do Jaguar XJR-10 e do Holden Commodore em uma das garagens do pitlane.

No entanto, não é a primeira vez que Alonso tem uma ligação tão direta com Senna, pois após sua mudança para a equipe de Woking, ele teve um dia de pista com o MP4-4 de 1988, o carro com o qual o brasileiro conquistou seu primeiro título mundial.

Segundo o Soy Motor, Bortoleto também foi à pista com seu empresário e antigo chefe, uma vez que fazia parte da academia da McLaren antes de assinar com a Sauber para correr na F1.

