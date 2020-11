A Fórmula 1 veio a público se defender das críticas de Daniel Ricciardo sobre a opção por exibir replays incessantes do acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein. A categoria recebeu apoio inclusive do chefe da Haas, Gunther Steiner, que defendeu que era importante para o público em casa saber exatamente o que aconteceu.

Após a imagem inicial da explosão do carro de Grosjean durante a primeira volta, nada foi exibido pela transmissão até o momento em que o francês estava seguro no carro médico, sendo atendido por Ian Roberts.

Apesar de ter ficado claro que o piloto estava seguro, a transmissão ainda não exibiu nenhum replay até ter certeza de que nenhum fiscal havia se machucado no acidente.

Assim que essas informações foram confirmadas, o diretor responsável pela transmissão de TV preencheu a longa interrupção na corrida com replays e cobertura da reconstrução da barreira, com os pilotos acompanhando a imagem do pitlane em preparação para a relargada.

Após a corrida, Ricciardo detonou a cobertura feita pela F1, chamando de "repulsiva" e "desrespeitosa".

"Quero expressar minha repulsa e desapontamento com a F1", disse o francês. "O modo como o incidente de Grosjean foi transmitido repetitivamente, com replays a fim, foi completamente desrespeitoso, sem consideração nenhuma à sua família, ou as nossas famílias assistindo".

"Para mim, eles estão brincando com nossas emoções pelo bem do entretenimento. Eu achei isso nojento".

Um porta-voz da F1 destacou que os protocolos necessários foram seguidos, e que não houve nenhuma reprise até que ficasse claro que ninguém havia se machucado.

"Primeiro, a F1 não é apenas sobre entretenimento e temos protocolos e procedimentos em vigor antes de tomarmos qualquer decisão sobre exibição de replays. Após um acidente, todos os onboards, imagens aéreas e mais são cortados. São diretrizes comuns entre a direção de prova e o centro de transmissão".

"Nenhuma imagem é mostrada até que tenhamos a confirmação de que tudo está ok com o piloto. Nessa ocasião, mostramos primeiro Romain com a ambulância, sem o capacete e andando com o auxílio do médico".

"O controle sobre o que o espectador vê com o comentário é importante, com eles falando sobre a segurança de Romain, a importância do halo, as melhoras de segurança feitas pela FIA e as atualizações do centro médico".

"Há um diálogo constante entre F1, FIA, direção de prova e o julgamento com relação aos espectadores, familiares e os afetados".

Perguntado sobre as críticas de Ricciardo, Steiner disse que a cobertura televisiva era a melhor maneira de deixar claro que Grosjean estava salvo.

"É possível ter duas opiniões aqui. A minha é que, se tudo acabou bem, sem nenhum mal maior, por que não mostrar para que as pessoas entendam o que aconteceu?".

"Sim, foi ruim, mas todos estão ok. É um modo de se lidar com isso. Queremos que as pessoas saibam o mais rápido possível que Romain está ok, porque é difícil termos contato com a família, amigos, pessoas que nos conhecem e os próprios membros da equipe. Se enviarmos uma mensagem pela TV, é muito mais poderoso".

"Acho que mostrá-lo pulando do carro sim, parece um pouco dramático, mas tudo acabou bem. Desde que tudo termine bem, eu apoio. Certo, se algo ruim acontecer, não deve ser mostrado. Não sou um especialista em ética na televisão, mas na minha opinião, foi mostrado algo bom".

"Foi um acidente ruim em que tudo acabou ok. Não diria bem porque essas coisas não terminam bem. Então, ok".

