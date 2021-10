Yuki Tsunoda tentou se defender de Lewis Hamilton "o máximo possível" no início do GP da Turquia para ajudar as esperanças de título de Fórmula 1 de Max Verstappen na última temporada da Honda como fornecedora. O jovem japonês, apoiado pela marca, se classificou em boa posição em Istambul e se manteve em oitavo no começo da prova, à frente do heptacampeão.

O piloto da AlphaTauri foi capaz de manter o rival da Mercedes atrás por várias voltas com uma defesa sólida e impediu sua recuperação de uma penalidade no grid, que o fez largar em 11º.

Hamilton acabou conseguindo passar na oitava volta ao redor da Curva 3, com Tsunoda caindo para fora dos pontos depois de rodar na volta 22. O japonês explicou que "gastou pneus demais no início" na luta com o britânico, mas que queria fazer tudo o que pudesse para ajudar Verstappen.

"Quero que Max ganhe na despedida da Honda e também pela Red Bull", comentou o piloto. "Então, tentei segurar Lewis o máximo possível. Tentei fazer isso por 20 voltas. Oito voltas não eram suficientes."

O heptacampeão terminou em quinto. Com isso, Verstappen retomou a liderança do campeonato, com seis pontos de vantagem em seis corridas restantes. Tsunoda cruzou a linha em 14º e lamentou sua rodada, por acreditar que tinha ritmo para marcar pontos.

Ele explicou que o spray sujo - algo também notado por Nikita Mazepin e Lando Norris - o fez pensar que um carro estava próximo, o que o levou a forçar mais: "Não consegui ver nada por causa da sujeira e da poeira. Eu simplesmente não enxergava, pensei que havia alguém atrás de mim, então eu só tinha que empurrar e girei."

"Isso arruinou toda a minha corrida, então é uma pena. Nós teríamos sido capazes de pontuar, era uma oportunidade de nos dar vantagem em comparação às outras equipes", acrescentou, referindo-se à disputa pelo quinto lugar de construtores com a Alpine.

Apesar disso, a equipe italiana se saiu melhor que a rival francesa pelo sexto lugar de Pierre Gasly, contra apenas uma décima colocação de Esteban Ocon.

