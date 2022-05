Carregar reprodutor de áudio

Após uma temporada de harmonia na Fórmula 1 em 2021 na equipe Alpine, os companheiros Fernando Alonso, da Espanha, e Esteban Ocon, da França, vivem um campeonato um pouco mais turbulento em 2022.

Depois de protagonizarem disputas na pista que deixaram o chefe do time, Otmar Szafnauer, preocupado no GP da Arábia Saudita, uma ordem de equipe em prol de Alonso não foi respeitada por Ocon no último domingo, no GP de Miami.

Na ocasião em que Ocon recebeu o rádio da equipe francesa, Alonso estava à sua frente, em oitavo, mas tinha uma punição de 5s para compensar em função de ultrapassagem forçada sobre o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri.

A Alpine, então, pediu que Ocon 'segurasse' o pelotão que vinha na sua 'cola', de modo que o bicampeão mundial da F1 pudesse abrir vantagem superior a 5s e garantir boas colocações para a equipe nos Estados Unidos.

Ocon, porém, negou a ordem da equipe, argumentando que, caso diminuísse seu ritmo para segurar o pelotão de trás, seria ultrapassado. Atrás do francês, quem vinha bem era o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams. Veja na sequência a comunicação entre Alpine e Ocon via rádio.

Primeiro, um engenheiro do time francês pediu ao piloto: “Precisamos de uma margem de alguns segundos para Fernando [Alonso], que tem uma punição. Atrase os carros de trás, por favor. Agora, por favor". Ocon, então, logo respondeu com as seguintes palavras, de forma enfática: “Não posso fazer! Eles vão me ultrapassar se eu tentar fazer isso. Não posso diminuir, pessoal. Não é possível, estou dizendo."

De todo modo, apesar da 'recusa' de Ocon, Alonso conseguiu abrir mais de 5s de vantagem e terminou inicialmente a corrida com o nono lugar, atrás do companheiro, que ficou com um ótimo oitavo lugar após largar em último. Depois, porém, Alonso tomou nova punição de 5s e foi para 11º.

