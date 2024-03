F1: Verstappen reage à 'profecia' de Alonso para a temporada 2024

Tricampeão mundial da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi apontado por Fernando Alonso, da Aston Martin, como o grande favorito para vencer o título em 2024. E o astro da Espanha foi enfático: "Os outros 19 pilotos sabem que não serão campeões".

A 'profecia' do bicampeão veio após a pré-temporada da F1, disputada na semana passada em Sakhir. Neste mesmo palco, a categoria realizou nesta sexta-feira a classificação para o GP do Bahrein, etapa inaugural de 2024. Pole de Verstappen, com Alonso sexto no grid barenita.

Ainda antes do treino qualificatório do Oriente Médio, Max foi instado a falar sobre a declaração de Fernando, com quem tem uma boa relação. O atual tricampeão da F1, então, foi irônico em sua resposta.

"Não sei com quanto combustível eles estavam correndo e esse tipo de coisa. Talvez eles mesmos tenham uma ideia melhor de onde realmente estão", ponderou o único competidor da Holanda na elite global do esporte a motor.

Sobre a sua Red Bull, Verstappen disse: "Sendo honesto, estamos felizes com o que mostramos até agora. É claro que você sempre tenta obter mais desempenho e, obviamente, foi isso que fizemos desde os testes até este fim de semana de corrida, mas tivemos um bom começo".

Max larga da posição de honra à frente do rival Charles Leclerc, monegasco da Ferrari. O top 3 do grid é completado pelo britânico George Russell, da Mercedes. Outro piloto do time de Maranello, o espanhol Carlos Sainz é quarto, à frente do mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.

O GP do Bahrein de 2024 tem largada marcada para o meio-dia (Brasília) deste sábado, com transmissão da Band e cobertura completa do Motorsport.com. Após a bandeira quadriculada, debatemos a corrida barenita ao vivo em nosso canal de YouTube, no programa Pódio.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Sábado 12h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Sábado 06h00 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h QUINTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

