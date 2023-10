F1: Verstappen se irrita com Pérez e Marko volta a criticar 'Checo'

Atual tricampeão da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen voltou a ser o mais rápido de uma sessão classificatória da categoria neste sábado, quando conquistou a posição de honra do grid para a sprint do GP dos Estados Unidos. Porém, o piloto da Red Bull não teve a mesma 'sorte' no quali de sexta-feira, que definiu a ordem inicial para a corrida principal da F1 em Austin neste domingo, quando o astro larga 'só' em sexto no Texas.

Na tomada de tempos em que Charles Leclerc conseguiu a pole do GP propriamente dito com a sua Ferrari nesta sexta, Max até havia sido mais rápido que o rival monegasco, mas extrapolou limites de pista no Circuito das Américas e teve sua volta deletada, de modo que começa a prova de domingo no meio do top 10. De todo modo, antes de 'escapar' do traçado norte-americano, Verstappen foi atrapalhado pelo companheiro Sergio Pérez.

O incidente aconteceu na primeira tentativa de volta rápida do holandês no Q3, no fim da qual Verstappen se sentiu atrapalhado pelo 'parceiro' mexicano devido ao ar sujo gerado pelo carro de 'Checo'.

Consultor de automobilismo da Red Bull na elite global do esporte a motor, Helmut Marko concordou com Verstappen. “Na primeira volta de Max no Q3, Checo 'entrou no caminho'...", afirmou o dirigente austríaco à ServusTV.

No treino classificatório em questão, Checo terminou em nono, posição da qual parte no domingo. Na sessão qualificatória deste sábado para a corrida sprint, que acontece às 19h, Pérez também ficou devendo, terminando em sétimo. Max, por sua vez, foi primeiro.

