Pérez conseguiu uma vitória brilhante no GP de Singapura no domingo, segurando a pressão de Charles Leclerc para conquistar sua primeira vitória desde o GP de Mônaco em maio. Com isso, o piloto de 32 anos conquistou a quarta vitória na Fórmula 1, sendo que três delas foram em circuitos de rua.

Ele também conseguiu manter a vitória, apesar de ter sido considerado culpado de duas infrações às regras do safety car, tendo recuado pouco antes das relargadas.

A vitória de Pérez aconteceu em um momento difícil para o mexicano, no qual ele está lutando para tirar o máximo do Red Bull RB18 como companheiro de equipe Max Verstappen. Ele teve apenas um pódio desde as férias de verão, com um segundo lugar na Bélgica.

Mas após a vitória merecida em Singapura, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que espera que Pérez acerte seu passo no restante da temporada.

“Checo sempre foi fenomenal nos circuitos de rua”, disse Horner.

“Ele parece gostar de trilhas de rua escorregadias. E estamos trabalhando duro com ele em configurações e assim por diante. Acho que espero que isso agora lhe dê confiança para o restante do campeonato".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

Perez deixou claro que não se sentiu tão confortável com as características do RB18 como foi desenvolvido nesta temporada.

“Esta vitória é muito especial para mim, porque passei por momentos difíceis nas últimas corridas”, explicou.

“Quero dizer, obviamente, a mídia na Fórmula 1 torna isso muito maior, talvez porque eu seja apenas mexicano, e se eu não estiver no pódio por duas corridas seguidas, então estou tendo a pior temporada de todos os tempos. e a Red Bull deveria me deixar e todo esse tipo de coisa que você pode ver.

“Então, sim, é bom conseguir essa vitória. Não é um lembrete para ninguém do quão bom eu sou, mas é sempre bom poder ter esse tipo de performance. E sim, apenas continuar", finalizou.

