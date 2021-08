F1: Leclerc critica Stroll por movimento "irreal" no GP da Hungria

Charles Leclerc acredita que Lance Stroll "não foi realista" em seu movimento no GP da Hungria de Fórmula 1 que causou o acidente com o monegasco da Ferrari na Curva 1 e o fez abandonar a prova, sentindo que "não foi somente um pequeno erro."

O canadense recebeu penalidade de cinco lugares no grid para a próxima corrida, em Spa, por ser considerado culpado de uma colisão evitável.

Leclerc ficou descontente com o ocorrido e disse que não era possível para Stroll ter tentado a ultrapassagem como fez. O piloto da Aston Martin explicou após a corrida que posicionou o carro tentando evitar o contato.

"Eu sei que às vezes pequenos erros podem ter grandes consequências", disse o monegasco. “Acho não foi realmente um equívoco menor. Eu não conseguia ver Lance em meus retrovisores e ele estava cinco ou seis posições atrás, então não era realista para ele tentar qualquer coisa lá."

"É a vida, isso acontece, mas é muito frustrante ter tanto azar ao meu lado nesta primeira parte da temporada, porém vou focar para ter uma segunda metade melhor", acrescentou.

Charles e Daniel Ricciardo pareciam certos de sair da Curva 1 em segundo e terceiro, respectivamente, depois que um outro acidente fez vários carros da frente se embolarem.

Questionado se sentia que poderia ter vencido a corrida, Leclerc respondeu: "Com o 'se', muitas coisas teriam sido possíveis."

"Olhando para os outros, eu sinto que o ritmo para desafiar a vitória existia. Obviamente, com uma colisão na primeira volta, é muito difícil saber para onde iríamos a partir dali."

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, ficou igualmente frustrado com o incidente, principalmente após seu piloto evitar bater no confronto envolvendo Valtteri Bottas, Lando Norris, Max Verstappen e Sergio Pérez.

“Charles teve uma boa largada e foi cauteloso para não danificar o carro, ele estava em uma boa posição”, disse ele. "A primeira curva foi quase concluída, mas aí aconteceu o acidente. Creio que, de alguma forma, realmente foi uma colisão estúpida. Não acho que essas coisas devam acontecer, mas é o jeito."

