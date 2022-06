Carregar reprodutor de áudio

A diferença nos resultados entre George Russell e Lewis Hamilton no começo da temporada 2022 da Fórmula 1 fazem muitos questionarem o momento do heptacampeão dentro da Mercedes. Mas para Toto Wolff, o problema de Hamilton é apenas o azar, defendendo que ambos seus pilotos guiam no mesmo alto nível.

Russell foi promovido para a Mercedes neste ano após três temporadas na Williams, ocupando a vaga de Valtteri Bottas, que foi para a Alfa Romeo.

Desde o começo, o britânico de 24 anos vem impressionando. Mas poucos imaginariam que ele terminaria à frente de Hamilton em quase todas as corridas da temporada até aqui, batendo o heptacampeão também nas classificações: 4 a 3.

Enquanto isso, Hamilton vem sofrendo para tirar o máximo do W13, com o heptacampeão parecendo mais confortável com o carro desde Barcelona, quando a Mercedes pareceu finalmente ter controlado o problema do porpoising.

Wolff acredita que é o azar que está impedindo Hamilton de igualar ou bater Russell de forma mais regular. Em Mônaco, Hamilton perdeu para Russell na classificação após ver sua última volta rápida abortada devido à uma bandeira vermelha.

Isso veio logo após o contato com a Haas de Kevin Magnussen na Espanha e outros casos mais cedo na temporada, quando entradas do safety car comprometeram suas estratégias. Quando questionado se o novo normal na Mercedes seria Russell batendo Hamilton, Wolff disse: "Não, acho que é preciso vr os azares que Lewis já teve. Olhe para esta corrida [Mônaco]: aconteceu de novo".

"Contato com Esteban Ocon, preso atrás de Fernando Alonso, a bandeira vermelha na classificação, mas acho que o pêndulo ainda vai para o lado dele. Então assim que esses azares acabarem para Lewis, eles estão no mesmo nível. Durante um treino livre, um está sempre batendo o outro. E isso é ótimo".

"Eles também trabalham juntos para acertar o carro, porque precisamos disso".

Após sofrer para bater equipes como McLaren e Alfa Romeo no começo do ano devido ao porpoising, a Mercedes parece ser claramente a terceira equipe do grid. Wolff admite que estar nesta posição é "onde merecemos estar, mas não onde querermos ficar".

"Nossa equipe é a terceira no grid, e é por isso que estamos em quinto e sexto. É onde merecemos estar, mas não onde queremos ficar e é por isso que, se você herda um pódio, é bem legal. É bom para a pontuação a longo prazo, mas não queremos isso. Quero ser parte do time que está na frente, vencendo, e há lições importantes a serem aprendidas aqui".

