Carlos Sainz conquistou o segundo de seus quatro top-5 de 2019 no GP da Hungria, quando após breve conversa com seu engenheiro de rádio, disse: "Thomas, você sabe o que era", e começou a cantar a música “Smooth Operator, da cantora Sade, hit de 1984.

Como consequência, a música ficou permanentemente ligada a ele, com mensagens de mídia sociais e vídeos do YouTube dedicados ao piloto.

Sainz repetiu sua versão da música depois de terminar em quarto no GP do Brasil, que mais tarde se transformou em terceiro, após a punição de Lewis Hamilton.

Quando perguntado como surgiu a ideia de cantar a música, Sainz disse: “É apenas uma música que tocava bastante no rádio durante o GP da Grã-Bretanha.

“Comecei a ouvir no rádio. E, aparentemente, é uma música famosa."

“Depois da corrida [na Hungria], eu cantei essa música sem saber o que era um “Smooth Operator” (Conquistador sutil, tradução adaptada ao tema da música). “Então as pessoas da equipe começaram a me dizer o que era um ‘Smooth Operator’.”

“E então, deixei isso como uma piada.”

"Mas, eu não cantei porque me considerava um ‘Smooth Operator’, porque não sabia o que era um ‘Smooth Operator’."

Sainz e seu companheiro de equipe, Lando Norris, se tornaram conhecidos por se divertirem fora das pistas em 2019, e ambos construíram uma forte mídia social - que a Fórmula 1 alimentou na tentativa de atrair público mais jovens.

Norris teve várias mensagens ​​de rádio memoráveis este ano, inclusive no GP de Abu Dhabi, onde zombou de seu engenheiro por chorar durante sua última corrida com a equipe. Ele também brincou que estaria em estado terminal se tivesse comido sushi no Japão, após o GP da Rússia.”

Sainz disse que até olhou para os comentários do YouTube sobre sua tag 'Smooth Operator’: "Sim, foi muito engraçado", disse ele. "Eu olhei e há alguns comentários muito engraçados.”

