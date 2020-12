Antes mesmo do início do final de semana da Fórmula 1 em Abu Dhabi, dois pilotos já se juntaram a Charles Leclerc no hall de punidos para o GP. Enquanto o monegasco perde três posições no grid pelo toque em Sergio Pérez na última etapa, o mexicano sairá do fundo, junto de Kevin Magnussen por trocas de peças na unidade de potência.

O mexicano admitiu que o motor que lhe rendeu a vitória no GP de Sakhir estava próxima do fim de sua vida útil e já dava sinais de perda de potência.

Mas em meio a preocupações de que o motor poderia não ter potência suficiente para dar conta do fim de semana, a Racing Point optou por não correr o risco, dando ao piloto uma unidade com componentes novos: motor de combustão interna, turbo e MGU-H. Com isso, Pérez sairá do fundo do grid.

Por outro lado, um motor novo permite que Pérez vá com tudo para o final de semana, sem ter que se preocupar com a vida útil da unidade. A notícia é boa para a McLaren, que protagoniza uma luta apertada com a Racing Point pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.

A Racing Point tem uma vantagem de 10 pontos neste momento, mas precisa de ambos os carros pontuando para ter chances de lutar contra a rival. Apesar de Pérez sair do fundo do grid, ele está ciente que foi uma situação similar que lhe rendeu a improvável vitória no Sakhir.

O mexicano disse que essa foi a primeira vez fazendo algo do tipo fora do kart.

"A última vez que eu me lembre foi na pista de kart. Faço corridas com meus amigos às quartas e uma vez eu saí de último e venci. É a primeira que me lembro".

Já Magnussen também adotou novas peças em sua unidade de potência para sua última corrida com a equipe. O piloto da Haas trocou o armazenamento de energia e o controle eletrônico, que também o joga para o fundo do grid.

