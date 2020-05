Hakkinen acredita que Vettel não tem planos de deixar a F1

Após o anúncio do término das negociações e a saída no final de 2020 de Sebastian Vettel da Ferrari, surge a questão sobre o que acontecerá com o tetracampeão mundial.

Para alguns, se o relacionamento terminou, é simplesmente porque o alemão está pensando em se retirar da Fórmula 1.

No entanto, Mika Hakkinen acredita que a existência de negociações e principalmente a vontade demonstrada por Vettel em continuar na Ferrari são argumentos a favor de que ele não esteja pronto para deixar o mundo da F1.

"Duas coisas se destacam claramente no anúncio da Ferrari", começa sua coluna para a Unibet. "A primeira é que as negociações terminaram sem acordo e que eles decidiram se separar. As negociações significam que, tanto para a equipe quanto para o piloto, a intenção inicial era tentar chegar a um acordo."

"Publicamente, Vettel foi muito aberto quanto às suas esperanças de um novo acordo, por isso não me parece que a decisão seja de se retirar. Eles simplesmente não conseguiram chegar a um acordo."

E para o finlandês, está claro que o fracasso dessas negociações se deve em parte ao compromisso de longo prazo de Charles Leclerc firmado em dezembro.

"Isso me leva ao meu segundo ponto, que é que a negociação ocorreu no contexto do anúncio, em dezembro passado, de que Charles Leclerc assinou um novo contrato até o final de 2024, garantindo que ele liderará a equipe por pelo menos mais cinco temporadas."

"Lembremos que Charles teve uma temporada muito boa em 2019, com sete poles e duas vitórias, incluindo a do GP da Itália em setembro, a corrida da Ferrari em casa. Ele terminou em quarto em seu primeiro ano com a equipe, enquanto Sebastian terminou em quinto. Isso significava que as negociações de Sebastian com a Ferrari nunca seriam fáceis, pois a equipe já havia se comprometido a longo prazo com Charles, e o desempenho de Sebastian não tinha sido tão bom."

Agora, com poucas oportunidades de guiar em uma equipe vencedora, a Red Bull disse que o retorno de Vettel não é uma opção e a Mercedes tem todos os motivos para confiar em Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Assim, o futuro na F1 para o piloto de 32 anos é necessariamente incerto.

"Sebastian tem uma grande decisão a tomar sobre seu futuro. Ele não tinha planos de se aposentar, mas agora terá que considerar as outras opções disponíveis para ele em 2021 e 2022, bem como seu desejo de permanecer como piloto de Fórmula 1.”

"Pessoalmente, eu gostaria de vê-lo continuar, porque ele ainda é um piloto rápido e um grande embaixador da Fórmula 1, mas apenas ele pode tomar a decisão final. Ele saberá no fundo qual é a decisão certa. Agora há um lugar vago na Renault ao lado de Esteban Ocon.”

