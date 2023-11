Piloto da Mercedes na Fórmula 1, o heptacampeão Lewis Hamilton rumava para seu oitavo título na categoria nos estágios finais do GP de Abu Dhabi de 2021, mas um polêmico safety car tardio, bem como os controversos procedimentos inerentes ao carro de segurança em Yas Marina, permitiram que o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ultrapasse o astro britânico e ficasse com o título daquele ano. Foi um baque para o inglês, que realmente pensou em se aposentar.

É o que ele mesmo disse em entrevista à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, no último fim de semana, quando a F1 2023 encerrou sua temporada deste ano justamente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

"Com certeza, sim", disse Hamilton quando questionado sobre se pensou em uma aposentadoria imediata após a corrida de Yas Marina em 2021. "Havia muita coisa passando pela minha cabeça durante esse período".

"Mas acho que uma das piores coisas que você pode fazer é tomar decisões com base nas emoções, porque quando você está emocionado e no calor do momento, na maioria das vezes, você não toma as melhores decisões".

"As emoções estavam à flor da pele, foi um período muito, muito difícil, então tive de esperar que as coisas se acalmassem, que eu tivesse clareza de pensamento e pudesse tomar as decisões certas."

Hamilton disse que se afastou da Europa para passar um tempo com sua família próxima enquanto reunia seus pensamentos. "Eu estava perto da minha sobrinha e do meu sobrinho e estava em um lugar lindo, no Havaí, com a minha família, e em um ponto em que me senti realmente satisfeito e senti que só queria me levantar de novo e continuar", afirmou o piloto, que está perto de completar 39 anos.

