Hamilton alerta Mercedes e diz que time tem que "sentir dor" após GP de Singapura

Apesar de ter uma vantagem de 96 pontos sobre o rival mais próximo que não seja da Mercedes, Lewis Hamilton diz que a boa forma da Ferrari o deixou atento aos desafios que ainda estão por vir.

E após o GP de Singapura, quando uma estratégia errada custou ao inglês a chance de uma vitória.

Refletindo sobre a crescente ameaça da Ferrari e da Red Bull, Hamilton disse: "A disputa ficou mais apertada com o passar da temporada. Isso é bom, mas ao mesmo tempo, precisamos fazer um trabalho melhor."

"Estávamos fazendo um ótimo trabalho no início do ano e temos essa diferença de pontos. Mas a diferença pode facilmente ir embora. Não tenho ilusões sobre a minha diferença no campeonato. Ainda não foi vencido."

"Podemos tirar mais deste carro e mais desta equipe individualmente e juntos podemos fazer melhor."

"Mas vencemos e perdemos como equipe e todos não nos sentimos bem agora. Acho que é uma coisa boa."

"Se houver alguém na equipe relaxado no momento, eles precisam conversar, porque todos devemos sentir a dor. E vamos para a próxima corrida tentando fazer um trabalho melhor."

Hamilton acredita que o avanço da Ferrari em Singapura foi o resultado da equipe ser capaz de tirar o potencial que possuía em seu carro, em vez de simplesmente adicionar mais downforce.

Perguntado pelo Motorsport.com sobre o que a forma da Ferrari em Singapura significava: "Sou realista e vejo a situação em que estamos. Eles criaram algum tipo de atualização que talvez tenham um bom carro o ano todo e talvez não estivesse funcionando na janela certa, quem sabe.”

"É improvável que eles tenham trazido uma atualização maciça que tenha trazido 20/30 pontos [de downforce], o que é sensato em termos de desempenho aqui.”

"Será muito difícil vencê-los, principalmente porque eles são muito rápidos nas retas. No momento, não podemos competir com eles nas retas, mas vencemos antes com o melhor carro, por isso é exatamente como entregamos no final de semana.”

"Fiz o suficiente na corrida na primeira etapa para sair na frente, mas todo o processo não funcionou tão bem quanto deveria. Temos que nos reunir novamente, voltar e trabalhar juntos".

Veja como terminou o GP de Singapura de F1