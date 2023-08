Liam Lawson estreou como piloto titular na Fórmula 1 nesse sábado, substituindo Daniel Ricciardo na AlphaTauri. Porém, o piloto neozelandês só andou com pista molhada - seja no treino livre 3 ou na classificação, já que ele foi eliminado no Q1, quando ainda chovia em Zandvoort. Por isso, o piloto admite que precisa "reaprender tudo" se o GP da Holanda for realizado no seco.

"Obviamente, amanhã, se for no seco, potencialmente eu terei de reaprender tudo novamente, pois eu não pilotei com pista seca. Então, será uma corrida dura, mas estou empolgado. Ao mesmo tempo, eu sei que será bem desafiador e que teremos muito à aprender. Eu acho que teremos uma corrida limpa", destacou.

"A primeira metade será extremamente dura, especialmente se for no seco. Eu preciso aprender tudo na primeira parte. Eu não tive nenhum stint longo ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei como os pneus vão desempenhar. Será uma grande curva de aprendizado", completou.

"Mas, no final da corrida, eu espero que eu tenha uma posição muita mais confortável no carro. Esse, definitivamente, será o alvo", apontou Lawson.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04, spins as he gets to grips with his new car Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Lawson admitiu que as coisas aconteceram muito rápido após a lesão de Ricciardo, durante o treino livre 2. "Foi tudo muito rápido. Eu estava na garage da Red Bull assistindo à sessão. Obviamente, a batida aconteceu em um acidente louco, que não foi uma grande batida ou algo do tipo, apenas foi a forma como o volante girou", declarou.

"Isso não é algo que você deseja ver. Primeiramente, sinto pelo Daniel, recebemos a notícia que ele machucou a mão, então levamos ao briefing dos pilotos para nos precaver. No meio dessa reunião, recebi a mensagem. Estava focado no briefing... sim, temos muito a fazer e tenho de aprender muito nessas próximas 24 horas", revelou o piloto.

Lawson conhece Zandvoort por ter corrido na Fórmula 2 no último ano, mas ele estava no Japão e não fez parte da preparação no simulador da Red Bull ou AlphaTauri para o GP da Holanda.



"Eu estava correndo no Japão no último final de semana, então eu voei para cá direto. Definitivamente, amaria mais se estivesse na preparação para cá, especialmente nas primeiras sessões, mas, obviamente, uma oportunidade como essa é algo para mim. Eu esperei a vida toda por isso. Vou agarrar com as duas mãos e farei o meu melhor", falou.

Se adaptar ao composto intermediário da Fórmula 1 tem sido o mais difícil para Lawson. "Essas condições, usar os pneus intermediários, que eu nunca tinha guiado, talvez seja a parte mais difícil de hoje. Para ser honesto, em comparação ao primeiro jogo de pneus, eu me sinto mais confortável. Essa manhã foi dura".

“Como eu disse, eu acho que não estávamos tão longe na primeira saída e continuamos melhorando. Quando fomos ao segundo jogo de pneus, eu esperava ser mais lento, mas não fui", concluiu Lawson.

Perguntado se estará no carro no próximo final de semana, ele respondeu: "Eu não tenho ideia, nada confirmado. Por agora, eu piloto amanhã e é tudo o que sei", finalizou.

VÍDEO: Enzo Fittipaldi abre o jogo sobre Red Bull

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #244 – Que tipo de mudanças teremos na F1 após férias?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: