Leclerc: "GP de Portugal foi o melhor da Ferrari em 2020"

Um quarto lugar que poderia parecer comum para a Ferrari é, na verdade, cheio de significado em 2020. Charles Leclerc fechou o GP de Portugal próximo ao pódio depois de uma excelente corrida, onde conseguiu recuperar posições após dificuldades na largada com pneus médios em uma pista escorregadia e só chegou atrás dos três melhores da temporada: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen.

Em parte da corrida, Leclerc também sonhou com a ideia de batalhar com o holandês da Red Bull pelo pódio, mas na segunda metade, Max mostrou o quanto o RB16 ainda está à frente em desempenho em relação ao SF1000, embora o carro da Ferrari tenha melhorado consideravelmente nas últimas semanas.

“Não tínhamos levado em conta tantas dificuldades na primeira parte da corrida, até por causa da chuva leve logo no início”, declarou Leclerc no final da corrida. “É por isso que me esforcei tanto”.

“Fui paciente e no final valeu a pena, porque aqueci os pneus e ganhei posições. Talvez tenhamos perdido algum tempo no início. Eu tinha o pódio em mente até certo ponto, mas no final, Max estava mais rápido".

A impressão que fica depois da corrida de Portimão é que a Ferrari fez a melhor corrida da temporada, embora não tenha terminado no pódio. O passo à frente não ficou apenas na qualificação, a equipe impôs um ritmo de corrida convincente e mais constante do que nas últimas etapas.

“Confirmo, este foi o melhor desempenho da Ferrari da temporada. Fizemos uma corrida positiva para a equipe e também para mim. Estou feliz que as coisas tenham corrido assim, tive mais confiança, mesmo que as últimas corridas tenham sido difíceis. Fomos fortes na qualificação e pudemos disputar durante a corrida. Esperávamos algumas respostas e hoje as tivemos, por isso estou muito feliz e orgulhoso do trabalho da equipe”.

Leclerc concluiu sua entrevista ao falar sobre a metodologia de trabalho adotada pela Ferrari para melhorar o SF1000 após um início de campeonato ruim.

“É muito animador ver que o carro está melhor, estamos trabalhando no caminho certo. Os fãs querem que a Ferrari volte a lutar pela vitória imediatamente, mas isso não vai acontecer. Decidimos fazer uma abordagem que envolve melhorias feitas passo a passo e está funcionando. Temos que continuar assim, fico feliz ”.

