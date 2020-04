Enquanto a Fórmula 1 espera os resultados dos testes de pelo menos cinco membros do paddock que apresentaram sintomas do vírus, há um clima estranho no paddock devido ao risco que o esporte está se expondo ao manter o GP da Austrália. As autoridades de saúde do país deixaram claro que qualquer equipe com infectados serão colocados em quarentena, o que pode levar ao cancelamento da prova.

Porém, para o tetracampeão Sebastian Vettel, se as coisas piorarem em Melbourne - e se funcionários ficarem doentes ou pior - ele espera que os pilotos irão se juntar para garantir que a prova não seja realizada.

"Espero que os outros concordem, e que não chegue a tal ponto, mas se chegar, você precisa puxar o freio", disse. "Somos um grupo de 20 pessoas e nós nos unimos nos últimos anos por várias circunstâncias em diversos tópicos, e acho que temos opiniões comuns em decisões grandes como essa".

"Considero essa uma decisão muito, muito grande, e ultimamente, como disse antes, você olha para si próprio antes. E eu acho, que somos maduros o suficiente para tomarmos essa decisão".

Os pilotos estão em contato com os diretores da categoria sobre como lidar com a situação do coronavírus na Austrália. A GPDA, Associação de Pilotos de Grande Prêmio, queria garantias da F1 de que as chances de transmissão dos vírus dos fãs para os pilotos seriam minimizadas - por isso as sessões de autógrafos foram canceladas.

