O grid de largada para o GP de Sakhir da Fórmula 1 tem uma pequena mudança hora antes do início. Após trocas do motor e do turbocompressor, Lando Norris recebeu punições e largará da 19ª posição, ao lado de Pietro Fittipaldi, em vez do 15ª lugar que conquistou ontem.

O britânico foi eliminado no Q2, terminando a sessão em último, após um erro de cálculo para abrir sua última volta rápida, enquanto os ganhos dos demais o jogaram no fundo. Com isso, a McLaren optou por fazer uma troca na unidade de potência da Renault de Norris já pensando no GP de Abu Dhabi.

O delegado técnico da F1 Nikolas Tombazis, que substitui Jo Bauer neste fim de semana, confirmou no domingo que a McLaren havia trocado duas partes da unidade de potência de Norris. Como eles excederam o limite de trocas por temporada, o britânico foi punido.

Com isso, Norris largará na última fila. Ele terá ao seu lado Pietro Fittipaldi, após o brasileiro também adotar novos elementos da unidade de potência no sábado.

Apesar de Pietro estar estreando na F1, ele herda o carro de Romain Grosjean e seus números, o que significa que os novos componentes adotados excedem o limite da temporada. Norris e Fittipaldi tiveram punições de "fundo de grid", mas como o piloto da McLaren terminou a classificação na frente, ele sairá da 19ª posição.

A punição de Norris eleva Kevin Magnussen, Nicholas Latifi, Jack Aitken e Kimi Raikkonen no grid em uma posição cada. O britânico terá que dar o seu melhor para conquistar posições e ajudar a McLaren na luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.

No momento, a equipe está 17 pontos a frente da McLaren, mas tem apenas um carro no Top 10, Carlos Sainz, que sairá em oitavo, enquanto, na Racing Point, Sergio Pérez será o quinto e Lance Stroll o décimo.

Após a classificação, Norris disse que, para ele, as ultrapassagens não serão tão fáceis na estreia pista do anel externo do Bahrein.

"Acredito que tenhamos uma corrida legal, mas não é tão fácil de ultrapassar quanto todos pensam. Pode parecer, mas não é. Será uma corrida difícil".

