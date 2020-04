Há poucas semanas, a McLaren foi a primeira equipe da Fórmula 1 a anunciar a dispensa de parte de seus funcionários, além de cortes nos salários dos diretores e dos pilotos, Carlos Sainz e Lando Norris.

Na sequência, Williams, Racing Point, Renault, Haas e a própria F1 seguiram o mesmo caminho, que foi uma saída encontrada pelo governo do Reino Unido para garantir os empregos dos funcionários - já que o estado está pagando até 80% dos salários desses funcionários dispensados, com um limite de 2,5 mil libras por mês - durante a pandemia.

"A decisão inicial de fazer isso tem a ver com as circunstâncias que estamos enfrentando", disse Lando Norris, ao Motorsport.com. "É uma empresa muito grande, e você precisa pensar no futuro - e o que é melhor para cada pessoa, homem ou mulher, que trabalham na McLaren? E, obviamente, isso inclui Carlos e eu".

"A melhor coisa para todos nós é garantir que o mundo possa voltar ao normal, e que tudo estará bem de novo, e que tudo estará resolvido para que possamos voltar ao trabalho, continuarmos com nossos empregos, nossas vidas, do modo mais normal possível".

"E isso vale para as 700, 800 pessoas dentro da Racing [nome dado aos programas de automobilismo da McLaren]. E também tem as milhares de pessoas dentro da McLaren [Group] e a McLaren Automotive".

"Então, sim, eu acho que é a melhor decisão para nós podermos aproveitar esse momento, por assim dizer, e garantir que vamos poder voltar e continuar nossa vida normalmente, basicamente".

Norris também falou sobre como que ele ele está lidando com a quarentena, com um foco em garantir que a McLaren possa atingir a melhor forma possível quando a temporada 2020 da F1 começar.

"É tentar manter em contato com todos, garantindo que ainda estamos pensando nas coisas que importam com relação à F1", disse. "E isso não é apenas fazer corridas virtuais, mas você ainda faz coisas importantes".



"Então treinar todos os dias, mantendo a forma, conversando com meus engenheiros, me mantendo em dia com os planos, com o que está acontecendo com as regras, porque elas estão mudando para o ano que vem, e o ano seguinte".

"Você apenas tentar se manter em dia com tudo, mas, ao mesmo tempo, ainda há uma limitação na quantidade de coisas que você pode fazer nesse período. É o que estamos fazendo no momento".

"Meu dia está em 90%, incluindo meu treinamento com simulador, me exercitando e tudo mais. É basicamente o que é possível fazer, se dedicar ao momento em que poderemos correr de novo, fazer o que é necessário para estar na melhor forma possível quando voltarmos".

GALERIA: F1, MotoGP, lendas... Veja pilotos que estão participando de eventos virtuais durante a pandemia

Galeria Lista Lando Norris 1 / 30 Charles Leclerc 2 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen 3 / 30 Foto de: XPB Images Alex Albon 4 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell 5 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 6 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi 7 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Marc Márquez 8 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi 10 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales 11 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo 12 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci 13 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stoffel Vandoorne 14 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Esteban Gutiérrez 15 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 16 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi 17 / 30 Foto de: Haas F1 Team Rubens Barrichello 18 / 30 Foto de: Rafael Gagliano - Hyset Helio Castroneves 19 / 30 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Tony Kanaan 20 / 30 Foto de: Dana Garrett - IRL Gil de Ferran 21 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Jenson Button 22 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Dario Franchitti 23 / 30 Foto de: Eric Gilbert Juan Pablo Montoya 24 / 30 Foto de: IndyCar Series Artem Markelov 25 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Guanyu Zhou 26 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images António Félix da Costa 27 / 30 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans 28 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Felipe Massa 29 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Alexander Sims 30 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

Top-5: Quem são os campeões mais irregulares da história da F1?

PODCAST: Quais pilotos mereciam ganhar títulos da F1 e não levaram?