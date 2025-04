A promoção de Yuki Tsunoda para a Red Bull teve um início sólido no Japão, com um P12 - mas há muito espaço para melhorias, e o tempo está passando, mesmo que os líderes da equipe digam que ele está na equipe até o final da temporada 2025 da Fórmula 1.

Poucas vezes foi tão importante na F1 aproveitar o momento. Embora os três primeiros GPs da temporada tenham sido disputados em pistas que têm relativamente pouco em comum com a maioria dos circuitos do calendário, todos eles foram vencidos pelo pole position.

É uma amostra pequena, é verdade, mas está se formando um consenso entre as equipes e os pilotos de que o "ar sujo" - o problema que as atuais regras de efeito-solo deveriam atenuar - está de volta.

Portanto, a classificação se tornou a sessão mais importante do fim de semana, seguida pela primeira volta a corrida. E é aí que reside o maior desafio de Tsunoda.

Havia muito a ser descoberto no primeiro fim de semana de corrida de Tsunoda no carro da Red Bull. Ficar a apenas um décimo do companheiro de equipe Max Verstappen no TL1 pareceu impressionante, mas pode ter sido esse o ponto: o chefe de equipe, Christian Horner, negou que Yuki estivesse usando um modo de motor mais potente, mas os dados pareciam sugerir o contrário.

Depois disso, a diferença aumentou, embora houvesse circunstâncias atenuantes, como as bandeiras vermelhas, que o impediram de estabelecer uma boa volta no TL2. Ainda assim, ele parecia estar lutando menos com o carro do que seu antecessor, Liam Lawson - mas não conseguiu fazer uma volta rápida quando realmente importava.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Clive Mason/Getty Images

Tsunoda claramente tinha o ritmo para chegar à Q3, ao contrário de Lawson ou mesmo de Sergio Pérez no fim de sua passagem na escuderia taurina, mas ele errou suas linhas na Q2 em dois momentos importantes em que a agilidade do RB21 o pegou: na chicane de Suzuka, o que lhe custou velocidade na reta da frente, e no raio apertado da Curva 2.

Sua primeira corrida, com o pneu de composto macio usado, não foi boa o suficiente para passar no teste, tornando a segunda corrida mais crítica. Isso o condenou a terminar fora do top 10 em um dia de corrida em que as ultrapassagens exigiam que você fosse quase um segundo por volta mais rápido que o carro da frente.

A passagem de Tsunoda na Red Bull não é sobre vencer ou mesmo igualar Verstappen, mas jogar o jogo da equipe como o número dois: acumular pontos, garantir que os rivais marquem menos e ser uma presença à espreita para dissuadir as outras equipes de fazer jogos táticos.

Se as circunstâncias de desempenho dos pneus, ar sujo e tráfego tivessem sido diferentes no Japão, a McLaren poderia ter dividido sua estratégia para atacar a liderança de Verstappen. Em corridas futuras, ela pode se tornar menos avessa a riscos.

Portanto, isso significa chegar ao topo do RB21, um carro cujos eixos dianteiro e traseiro estão regularmente desequilibrados sobre quem chegará primeiro ao ponto de tangência da curva.

Após a classificação em Suzuka, Tsunoda sugeriu que uma rajada de vento poderia ter sido responsável pela batida na Curva 2 - essa é uma desculpa que vai se desgastar em breve - mas admitiu que não havia preparado os pneus tão bem quanto poderia e deveria.

O ponto em que Verstappen tem se saído melhor do que seus companheiros de equipe recentes é a sensação de como carregar as rodas dianteiras de forma progressiva o suficiente para evitar provocar o problemático eixo traseiro do RB21.

Não é um carro que recompensa um estilo de pilotagem agressivo, independentemente do que os críticos de Max possam pensar dele. Como o carro não vai mudar no curto prazo, Tsunoda precisa aprender a fazer com que ele trabalhe a seu favor.

É interessante notar que ambos os pilotos da Red Bull testaram níveis mais altos de downforce durante o TL3 em Suzuka, mas Verstappen se afastou disso, enquanto Tsunoda não.

A conclusão óbvia é que Yuki se sentiu mais confiante com o carro nessa configuração, mesmo que isso não tenha gerado os picos de desempenho que Max encontrou posteriormente em sua impressionante volta que garantiu a pole.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O que Tsunoda precisa é de mais tempo no carro, depois de descobrir que suas características mais excêntricas se manifestam de forma diferente do que no simulador da Red Bull. Mas será difícil manter esse ímpeto neste fim de semana no Bahrein, onde o circuito tem características muito diferentes daquelas que sediaram as três primeiras etapas.

O Circuito Internacional do Bahrein data de um período em que Hermann Tilke, o arquiteto preferido da F1 na era Bernie Ecclestone, acreditava que a maneira de criar oportunidades de ultrapassagem era provocar os pilotos para que cometessem erros, incorporando mudanças de curvatura complicadas e com aproximações amplas em curvas de baixa e média velocidade, com grandes pontos de tração em seguida. Há muito poucas curvas de alta velocidade que recompensam o pico de downforce.

No papel, portanto, não é uma pista na qual o RB21 florescerá. Até mesmo Verstappen parecia cansado nos testes de pré-temporada.

Todas essas curvas lentas são uma receita para uma volta desastrada em um carro que oscila entre a saída de dianteira e a de traseira. Tudo isso representa um desafio maior para Tsunoda, pois provavelmente punirá sua falta de experiência no RB21.

O que ele precisa agora é de consistência, e não é provável que consiga.

