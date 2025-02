Foi bastante inesperado. George Russell, no topo da hospitalidade da Mercedes, banhado pelo sol, no paddock de Abu Dhabi, antes do final da temporada de 2024 da Fórmula 1, prestes a liberar 15 minutos apenas para atacar Max Verstappen, da Red Bull.

A agitação de Russell transparecia até mesmo em seus óculos escuros. Claramente, esse não era um caminho que ele considerava confortável, e houve deslizes estranhos em suas explicações, mas ele estava determinado a seguir em frente.

"As pessoas têm sido intimidadas por Max há anos", foi o ponto central do argumento de Russell, depois que os dois estiveram no centro de uma briga na sala dos comissários após a classificação para o GP do Catar no fim de semana anterior, que também repercutiu nas conversas pós-corrida.

"Não se pode questionar a capacidade de pilotagem dele. Mas ele não consegue lidar com a adversidade. Sempre que algo acontece contra ele - Jeddah 2021, Brasil 2021 -, ele se revolta. Budapeste [2024], a primeira corrida em que o carro não era dominante, batendo em Lewis, batendo em sua equipe".

"Para mim, esses comentários foram totalmente desrespeitosos e desnecessários. Porque o que acontece na pista, nós lutamos muito, isso faz parte da corrida. O que acontece na sala dos comissários é uma briga intensa, mas nunca é pessoal. Mas agora ele foi longe demais".

Sem dúvida, você deve se lembrar do que aconteceu em seguida.

Verstappen perdeu a pole para Russell no GP do Catar de 2024, depois que os comissários de bordo consideraram que ele impediu o britânico durante o Q3 Foto de: Red Bull Content Pool

Toto Wolff fez uma rara aparição ao lado de Russell para chamar Christian Horner de "pequeno terrier tagarela" em outra coletiva de imprensa. Horner deu sua própria resposta na coletiva de imprensa: "Prefiro ser um terrier do que um lobo". As histórias que alimentam o frenesi da mídia social sobre os planos de assentos da Associação de Pilotos de GP (GPDA).

Mas a saga parecia ter sido concluída com a GPDA apresentando uma foto da "Classe de 2024" com a dupla lado a lado, na frente e no centro. Afinal de contas, todos os seus membros têm interesse em permanecer unidos o suficiente para se oporem à absurda repressão contínua às suas formas de se expressar que está sendo decretada pela FIA.

Entretanto, a realidade é que isso ainda não acabou.

Russell continua determinado a enfrentar Verstappen em todas as oportunidades disponíveis. Ele pode ter amadurecido com o tempo em termos de força de sentimento, já que o sol e o calor do final da temporada foram substituídos pelo frio do treinamento no inverno europeu, mas o Motorsport.com apurou que sua vontade ainda é resoluta.

E basta perguntar a Sergio Pérez o quão rápido Verstappen deixa as coisas irem embora, tendo em mente o Brasil 2022.

A abordagem de Hamilton a partir de Silverstone em 2021 estabeleceu o modelo para o nível necessário para realmente lutar contra Verstappen, como ele fez em Abu Dhabi, e Russell revela que ele já assimilou essas lições

Mas isso é bom, em última análise, para todas as partes.

Primeiro, Verstappen. O tetracampeão adora uma briga - foi exatamente por esse motivo que, quando pedi que ele classificasse uma seleção de suas primeiras 50 vitórias na F1 na corrida do México em 2023, ele escolheu Austin 2021 e aquela perseguição poderosa com Lewis Hamilton.

E não uma de suas corridas destruidoras de campo, por exemplo, na Áustria. Ele realmente pode estar à altura da ocasião em muitos cenários.

Verstappen também sentirá que essa é apenas mais uma brecha de fraqueza em um rival que pode ser explorada um dia. Afinal de contas, até mesmo manobras cínicas como as que ele usou contra Lando Norris exigem uma incrível habilidade de corrida para serem acertadas. E Russell pode não ser capaz de se igualar a Verstappen nesse aspecto.

Para a Mercedes, a situação é inversa. Aqui temos Russell que já atuou como líder vocal antes da partida de Hamilton para a Ferrari e agora está determinado a continuar a luta.

Hamilton e Verstappen lutaram dramaticamente pelo título de 2021, no qual o homem da Red Bull conquistou sua primeira das quatro coroas no último dia Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

Isso também é benéfico em vários níveis. Além de mostrar que Russell tem suas raízes de liderança bem estruturadas, as conversas em outros lugares permitem que os holofotes de interesse da F1 brilhem pelo menos com um pouco menos de intensidade em Andrea Kimi Antonelli, à medida que o jovem italiano ganha velocidade na outra garagem das "flechas de prata".

E talvez tudo isso também dê a Russell uma vantagem em relação ao título.

Ao concordar que "sim, Lewis não recuou" quando foi sugerido que a abordagem de Hamilton a partir de Silverstone em 2021 estabeleceu o modelo para o nível necessário para realmente lutar contra Verstappen, como ele fez em Abu Dhabi, Russell revela que já levou essas lições a bordo. Isso é música para muitos ouvidos dentro da Mercedes...

Além disso, há a F1 como promotora, a mídia especializada e os fãs engajados que também a acompanham. Toda essa mistura adora essas brigas. Em uma época em que os pilotos são, em geral, muito amigáveis, é revigorante e atraente testemunhar cada pedaço de agulha possível.

Quer a reputação de gladiador? Bem, prepare-se para empunhar até mesmo a espada metafórica e nós faremos o resto com a caneta (e computadores).

À medida que a tática de Russell se desenrolava, ficou imediatamente claro que essa seria uma história de fora da temporada para salvar.

Ele poderia facilmente ter falado sobre o assunto em seu apartamento em Mônaco - decorado com os capacetes de suas vitórias em corridas de F1, incluindo a perdida em Spa, como soubemos no ano passado - quando dezembro se transformou em janeiro e a hibernação (muito reduzida) das corridas de GP se desenrolou.

Mas, ao se manifestar quando o fez, Russell não apenas facilitou o cronograma de publicação de comentários de colunistas, mas também tornou a temporada 2025 ainda mais aguardada.

As pessoas já estão esperando uma temporada que, no mínimo, se iguale a 2021 em termos de batalha com dois pilotos/equipes durante uma campanha inteira - pela primeira vez desde aquele 'ano dos anos'.

A temporada de 2025 parece destinada a ser um clássico depois que quatro equipes - Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes - venceram vários Grandes Prêmios em 2024 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

O fato de três equipes, incluindo a Mercedes de Russell, terem o potencial de derrubar totalmente Verstappen e a Red Bull desta vez significa que, neste momento, 2025 pode muito bem acabar sendo ainda melhor.

E, finalmente, atiçar o fogo com Verstappen também é bom para Russell de outras maneiras.

Para alguns, isso fortalece uma imagem que ele está se esforçando muito para estabelecer - a de fazer a diferença na F1.

Ele é diretor da GPDA porque quer ser visto como alguém que está melhorando as coisas para os pilotos, como Jackie Stewart e a busca por segurança no passado. E aqui, ele está defendendo o que considera ser o caminho moral a seguir.

Se a atitude de Verstappen de "às vezes você precisa cruzar a linha" para mostrar "a mentalidade de campeão mundial" estiver certa... a julgar pelas palavras do próprio Russell, ele parece estar pronto para implantar isso também em 2025

Em uma perspectiva puramente de corrida, a ferocidade de suas palavras sugere que ele dará o melhor de si com Verstappen em 2025. Como Norris havia feito no México no ano passado, e Oscar Piastri também mostrou na primeira curva em Abu Dhabi, combater fogo com fogo é o que é preciso para derrotar o holandês.

Ele vai ceder sob a pressão certa. Mas esse é o caso de seus colegas - incluindo Russell - também. E, embora alguns possam gostar de corridas sem restrições, isso é uma heresia para outros. Afinal de contas, o automobilismo é uma grande congregação.

E, antes de mais nada, a Mercedes precisa resolver os problemas remanescentes com seu carro para garantir que ela e Russell estejam na luta congestionada prevista em primeiro lugar.

Mas se a atitude de Verstappen de "às vezes você tem que cruzar a linha" para mostrar "a mentalidade de campeão mundial" estiver certa (realmente não está, como tantos campeões anteriores da F1 provaram), a julgar pelas próprias palavras de Russell, ele parece estar pronto para implantar isso em 2025 também.

Espadas desembainhadas, teclados prontos...

Quantas vezes Verstappen e Russell se chocarão em 2025, uma dupla que também se enfrentou no GP do Azerbaijão de 2023? Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

