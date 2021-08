Após a pausa de verão e quase um mês sem corridas, a Fórmula 1 volta aos trabalhos neste fim de semana com o GP da Bélgica. A Mercedes vem no embalo das duas vitórias seguidas sobre a rival Red Bull, com o triunfo em Silverstone e a segunda colocação em Budapeste, envolvidas em muita polêmica.

Agora, o foco é total para Spa-Francorchamps e a principal atração não poderia ser outra, Lewis Hamilton x Max Verstappen pela vitória. Já faz algum tempo desde o acidente entre os dois na Grã-Bretanha, mas para alguns, como Damon Hill, a tensão que se alastrou pelo paddock pode levar a consequências perigosas e a equipe austríaca tem que conversar com o holandês por uma corrida limpa, segundo o apresentador de podcasts da categoria, Tom Clarkson.

De fato, a disputa pela ponta puxa audiência, mas não será a única batalha interessante. Ferrari e McLaren seguem sua disputa particular pelo terceiro lugar no mundial de construtores, as duas estão empatadas com 163 pontos e a escuderia de Maranello leva vantagem pelo segundo lugar de Charles Leclerc em Silverstone.

Mais atrás, aparece a Alpine, vitoriosa na Hungria com o triunfo de Esteban Ocon - uma resposta ao "clube de meninos bilionários" - que está à frente das rivais Aston Martin e AlphaTauri na briga pelo quinto lugar.

Os pelotões da categoria ficaram bem definidos após a primeira metade da temporada e, assim como a corrida da Bélgica, o vencedor de cada um é imprevisível.

*Horários de atividades de pista e dos programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Desenvolvimento da Mercedes

The Mercedes team at work in the garage Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

2021 é o último ano com o atual regulamento e o próximo reserva muitas mudanças aerodinâmicas. Com isso, as escuderias se adiantaram com a próxima geração de carros e a Mercedes é uma das que apostam nesse foco. Segundo Toto Wolff, chefe da equipe, o "desenvolvimento atual já foi interrompido há muito tempo", enquanto a Red Bull traz pequenas modificações a cada GP. Resta esperar para ver como isso se traduzirá na pista.

Reação da Red Bull?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after the crash Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Após construir uma liderança considerável com as duas etapas da Áustria, tudo parecia encaminhado para que a Red Bull aumentasse ainda mais sua vantagem antes da pausa de verão. No entanto, o acidente de Verstappen e Hamilton na Grã-Bretanha e o "strike" causado por Bottas em Budapeste não só frustraram os planos, como jogaram a equipe de volta ao segundo lugar nos mundiais de pilotos e construtores. Se há uma hora de reação, é a partir da Bélgica.

Ferrari e a "melhor dupla"

Carlos Sainz Jr., Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Que o ano da Ferrari em 2021 é muito melhor que o desastroso 2020, ninguém contesta, mas o chefe da escuderia Mattia Binotto foi além e disse que sua equipe tem a melhor dupla do Grid, com Leclerc e Carlos Sainz. De fato, os bons resultados do monegasco e do espanhol contribuíram muito para que a equipe terminasse a primeira metade à frente da McLaren, sua principal rival pelo terceiro lugar. Será que a regularidade se mantém na Bélgica?

Alpine, agora vai?

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

O triunfo de Esteban Ocon em Budapeste veio após uma série de acontecimentos inesperados no circuito, mas é inegável a melhora da Alpine, que marcou 37 pontos na Hungria e ultrapassou AlphaTauri e Aston Martin pelo quinto lugar no mundial de construtores. Fernando Alonso pontuou nas últimas seis corridas e o francês nas duas provas mais recentes. Em uma batalha tão acirrada, é importante manter a regularidade e, se o motor Renault mostrar a força de sempre, pode vir mais um bom resultado em Spa.

Fórmula 3 e W Series

Podium: Race winner Matteo Nannini, HWA Racelab, second place Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System, third place Roman Stanek, Hitech Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

As categorias de base estarão presentes mais uma vez. A Fórmula 3 retorna às pistas com dois brasileiros no grid, Caio Collet busca uma recuperação após um mau fim de semana na Hungria e Enzo Fittipaldi vem embalado após conseguir os melhores resultados do ano em Budapeste.

Bruna Tomaselli representa o país na W Series. A catarinense já conquistou um quinto lugar no ano e segue sua adaptação no principal campeonato feminino do automobilismo, que tem um duelo acirrado entre Jamie Chadwick e Alice Powell na liderança do campeonato.

Confira a programação do GP da Bélgica:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Classificação Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 08h55 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports Corrida 2 Sábado 12h55 Bandsports Corrida 3 Domingo 05h40 Bandsports W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-Feira 11h30 Corrida Sábado 11h30 SporTV

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h F1 2021: A GUERRA Mercedes x Red Bull e tudo sobre o GP da BÉLGICA com Rico Penteado | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: