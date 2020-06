F1: Ricciardo espera "caos" quando temporada começar na Áustria

No momento, a Fórmula 1 está próxima de conseguir iniciar sua temporada com o GP da Áustria em 05 de julho, seguido de outra prova no Red Bull Ring em 12 de julho, o que marcaria a primeira prova da categoria em sete meses, depois do GP de Abu Dhabi. E a sede de corrida dos pilotos pode causar um certo caos, segundo Daniel Ricciardo.

Mesmo com os seis dias de pré-temporada em Barcelona, em fevereiro, os pilotos estão há muito tempo sem correr de verdade o que, para Ricciardo, deve causar "alguma forma de caos".

"Com sorte, será de modo mais controlado", disse Ricciardo em entrevista à BBC 5. "Quando eu digo caos, não estou realmente falando de carros indo para todos os lados, mas digo que vai ter de tudo, uma combinação de pilotos enferrujados, emocionados, animados, querendo dar o seu melhor".

"Todos vão estar prontos. Eu acho que vocês vão ver alguns pilotos correndo com a adrenalina no máximo, enquanto outros um pouco menos. Vamos ter umas ultrapassagens ousadas e outras mal calculadas. Vocês terão um pouco de tudo, tenho certeza".

Ricciardo, que assinou com a McLaren para substituir Carlos Sainz em 2021, afirmou que enquanto ele não espera ter problemas físicos ao voltar a correr após tanto tempo longe, ele acredita que alguns dos pilotos mais jovens podem precisar de mais tempo para se reajustar.

"Acho que se fosse meu primeiro, segundo ano na F1, se eu não estivesse 100% adaptado a isso, minha resposta seria sim. Eu percebi com o tempo, no começo da minha carreira, que o primeiro dia da pré-temporada sempre foi como um choque no meu sistema".



"Mas quanto mais eu avançava na minha carreira, esse choque foi diminuindo. O meu corpo está condicionado o suficiente para atravessar por isso. Mas eu diria que os novatos, no primeiro, segundo anos, vão sentir um pouco mais".

GALERIA: Relembre os carros da Renault na F1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

VÍDEO: Engenheiro que trabalhou com Ricciardo e Sainz compara os pilotos

