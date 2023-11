Mesmo com contrato , o futuro de Sergio Pérez na Red Bull na Fórmula 1 segue ameaçado. Entre os nomes cotados para ocupar a vaga em 2024 está Daniel Ricciardo, mesmo tendo recém-retornado. Segundo seu companheiro de AlphaTauri, Yuki Tsunoda, o australiano é mais cotado do que ele para a posição por ter mais "energia de Red Bull".

Apesar de ter o contrato para 2024, a performance ruim de Pérez em 2023, especialmente na segunda metade do ano, deixam dúvidas sobre sua continuidade na equipe. Essas dúvidas atingiram um pico no GP do México, quando o piloto bateu em Charles Leclerc na curva 1, abandonando na frente do seu público, enquanto Ricciardo teve um grande fim de semana, se classificando em quarto e terminando a corrida em sétimo.

E mesmo com o quarto ano garantido na AlphaTauri, Tsunoda nunca foi visto como um candidato real a uma possível substituição de Pérez.

Questionado pelo Motorsport.com por que disso, Tsunoda reconheceu que os rumores ao redor de Ricciardo "fazem sentido" quando se pensa na sua experiência com a equipe e base maior de fãs.

"Daniel tem mais experiência. Daniel obviamente tem mais fãs", disse. "Ele é um dos pilotos mais confiáveis. Acho que ele é um dos pilotos mais valorizados, então isso faz sentido".

Tsunoda seguiu dizendo que agora dependia dele provar à direção da Red Bull porque merece uma vaga: "Eu preciso mostrar minha performance consistentemente para mostrá-los, para todos entenderem que eu posso ser um candidato".

"Checo tem o contrato do ano que vem, então não há nada que possamos fazer, não acho que dê para mudar nada. Preciso apenas seguir mostrando meus resultados. É isso".

Photo by: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Durante o fim de semana em Interlagos, Tsunoda elogiou o retorno de Ricciardo, mas acredita que possa bater o companheiro, apesar do australiano ter ligações mais fortes com a Red Bull devido à sua "energia" e "estilo", que combinam mais com a equipe.

"Daniel está fazendo um bom trabalho. Acho que ele voltou da McLaren e parece estar muito confortável com o carro atual da AlphaTauri, especialmente se compararmos com as outras equipes".

"Acho que ele tem a energia da Red Bull, seu estilo Red Bull casa com a equipe. Mas não me preocupo em não batê-lo. Tenho a confiança de que posso vencê-lo e aprender com ele".

