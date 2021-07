Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza a décima etapa da temporada 2021 com o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. Além da estreia das corridas sprint, a prova inglesa representa também a esperança da Mercedes de dar a volta por cima na luta contra a Red Bull pelo título de 2021.

A Red Bull chega a Silverstone em busca de manter sua hegemonia, enquanto a Mercedes vai para o 'tudo ou nada', trazendo um pacote de atualizações com a esperança de reduzir a vantagem da rival. Mas as disputas não param por aí, valendo também vagas no mercado de 2022 e o fim da má fase para outros.

De todo modo, as disputas entre os principais pilotos da elite do esporte a motor mundial e entre suas respectivas equipes são apenas algumas das atrações em Silverstone: há muito mais está em jogo no GP da Grã-Bretanha, como mostra o Motorsport.com:

A 'última esperança' da Mercedes?

A Mercedes vive seu maior jejum sem vitórias na F1. São cinco corridas sem vencer e, com isso, Red Bull e Max Verstappen abrem boa vantagem nos Mundiais. Buscando dar a volta por cima, a equipe alemã trará o último pacote de atualização do ano para o W12, com a expectativa de que seja suficiente para reduzir a diferença da rival.

Red Bull busca manter domínio na casa de Hamilton e Mercedes

A Red Bull vive seu melhor momento na F1 desde 2013, com cinco vitórias consecutivas, mas acredita que Silverstone será mais difícil que a Áustria, devido ao bom retrospecto da Mercedes e de Hamilton na Inglaterra. Mas a equipe espera vir com tudo para manter a boa fase e enterrar ainda mais as chances da rival pelo título.

Corridas sprint e pneus: as novidades da F1

O final de semana traz duas novidades nos regulamentos da F1. Primeiro, as corridas sprints aos sábados, que muda o formato do fim de semana, com apenas dois treinos livres, sendo um na sexta e outro no sábado. O outro são os novos pneus da Pirelli, mais robustos, para evitar incidentes como os de Baku. Ambas as novidades podem mexer com o paddock em Silverstone.

Bottas x Russell pela vaga na Mercedes

Apesar de Russell negar que já assinou o contrato com a Mercedes, a disputa pela segunda vaga na equipe alemã segue quente. De um lado, o britânico busca seguir com suas boas performances com a Williams para garantir a tão sonhada mudança para um carro de ponta. De outro, Valtteri Bottas quer manter o bom resultado do GP da Áustria para provar a Toto Wolff que merece ser mantido pelo sexto ano.

Ricciardo em busca da superação

Enquanto Lando Norris segue como um dos destaques positivos da temporada 2021, com dois pódios em nove corridas e a quarta colocação no Mundial de Pilotos, Daniel Ricciardo vive o lado oposto. O australiano sofre para se encontrar com a McLaren e acumula menos da metade dos pontos do companheiro. Com a própria equipe achando que seria mais rápido, Ricciardo começa a sentir a pressão para entregar resultados próximos aos do britânico.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h30 Bandsports Treino Classificatório Sexta-feira 14h Bandsports Treino Livre 2 Sábado 08h Bandsports Corrida Sprint Sábado 12h30 Band e Bandsports Corrida Domingo 11h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 12h50 Bandsports Corrida 1 Sábado 04h50 Bandsports Corrida 2 Sábado 10h45 Bandsports Corrida 3 Domingo 06h50 Bandsports W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h55 Corrida Sábado 09h25 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a corrida sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

