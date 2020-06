Cotada para integrar o calendário da Fórmula 1 em 2020, a pista de Mugello foi palco de testes da Ferrari com o carro de 2018 nesta terça-feira. Sebastian Vettel correu no circuito italiano e o aprovou, dizendo que o autódromo merece sediar um GP da categoria.

O teste da Ferrari serviu como preparação para a etapa de abertura da temporada deste ano, a ser realizada no dia 5 de julho, no GP da Áustria. Vettel correu pela manhã e entregou o modelo de 2018 para o companheiro monegasco Charles Leclerc guiar à tarde.

A atividade da dupla da escuderia de Maranello foi a primeira de ambos em um carro de F1 desde o fim dos testes de pré-temporada em fevereiro. E o tetracampeão mundial rasgou elogios à pista italiana.

“Fiquei feliz em voltar ao cockpit depois de um intervalo maior do que o habitual. Também fiquei muito satisfeito em ver todos os caras da equipe, finalmente. Foi ótimo recuperar essas sensações no carro e fazê-lo em uma pista tão espetacular. Eu realmente acho que Mugello merece sediar um GP de F1. Eu não guiava aqui há oito anos, então demorei algumas voltas para me reacostumar com a pista, então eu realmente me diverti”, afirmou o alemão.

Mugello está na disputa para sediar uma corrida de F1 pela primeira vez, podendo fazer parte do calendário revisado de 2020, impactado pelo coronavírus. Uma ‘vaga’ de setembro está disponível após o GP da Itália, em Monza, que ocorre no sexto dia do mês.

A F1 está considerando uma série de opções para além do calendário ‘europeu’ de oito corridas anunciado até agora. Nesse sentido, a categoria máxima do automobilismo prevê corridas adicionais no continente.

Mugello recebe rodada italiana da MotoGP desde 1994 e algumas corridas continentais de GT, mas nunca realizou um GP de F1. E a tradicional pista da Itália não agradou apenas Vettel, já que Leclerc também se mostrou satisfeito com a atividade no circuito.

"Foi ótimo voltar às pistas verdade. Mesmo estando muito ocupado com corridas virtuais durante esse longo intervalo, precisava voltar a ter uma impressão física de velocidade”, afirmou Leclerc, fazendo menção às provas de eSports que vem disputando.

“Ser capaz de pilotar em uma pista espetacular como Mugello pela primeira vez ao volante de um carro de F1 ajudou a tornar esse dia ainda mais memorável”, completou o monegasco, que terá o espanhol Carlos Sainz como novo companheiro a partir de 2021.

