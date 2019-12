A vitória no GP de Singapura de Fórmula 1 pôs fim a uma fase ruim de Sebastian Vettel e trouxe certo alívio ao tetracampeão. No entanto, para vencer o alemão se valeu da estratégia adotada pela Ferrari durante a corrida, que acabou prejudicando Charles Leclerc em seu favor.

Leclerc largou na pole e liderou boa parte da prova, até que na janela das paradas para troca de pneus a Ferrari decidiu chamar Vettel antes do companheiro. De pneus novos, o alemão voou na pista e descontou uma grande diferença que havia entre ele e o companheiro, pulando da terceira para a primeira posição.

Questionado sobre a estratégia que o favoreceu, Vettel disse em entrevista que contou com a presença do Motorsport.com, que “você está muito enganado se algum dia pensar que é maior do que esse time”, insistindo que o resultado para a Ferrari é maior do que qualquer conquista pessoal.

“A Ferrari é maior do que eu, maior do que qualquer indivíduo, então estou feliz pelo time, e obviamente por terminarmos com uma dobradinha”, afirmou o alemão.

“Para mim a ordem da equipe foi importante e para Charles também, é por isso que estamos aqui (falando sobre o assunto), nós queremos lutar por vitórias. Mas a Ferrari está acima de qualquer indivíduo”.

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, in the Press Conference Photo by: Simon Galloway / Sutton Images

Outro lado

Leclerc não partiu para o ataque a Vettel, mas cobrou a Ferrari pelo rádio durante a corrida, dizendo que "não era justo" terem deixado-o no escuro sobre a estratégia do companheiro. Durante a entrevista, o monegasco voltou a bater na tecla, dizendo que poderia ter agido diferente se soubesse o que a equipe havia combinado com o alemão.

“Acho que não poderíamos ter feito as coisas muito diferente ou melhor”, afirmou Leclerc. “A única coisa, provavelmente, é que vou pedir mais informações sobre as estratégias. Porque eu não estava ciente de que Vettel iria parar antes, então não sabia que devia ter acelerado mais na primeira parte da corrida”.

Vitória encerra jejum incômodo

O primeiro triunfo de Vettel em 2019 encerrou um jejum de pouco mais de um ano sem vitórias. Questionado se a conquista tinha um sabor especial, o piloto da Ferrari deu uma resposta inusitada: “Talvez menos do que vocês imaginam”.

"Não acho que houvesse nada errado com meu desempenho. Não estava lento ou algo assim. As coisas apenas não estavam se encaixando e obviamente eu cometi um erro em Monza".

"Certamente tive meus momentos neste ano, quando estava com problemas. Então eu sei que posso melhorar a partir dos maus momentos. Não posso me acomodar, mas é normal termos altos em baixos".

Questionado se estava aliviado com sua vitória, após dois triunfos consecutivos de Leclerc, Vettel disse que “de certa forma sim, talvez tenha acontecido um pouco tarde”.

“Talvez seja apenas uma confirmação de que se você mantém fazendo seu trabalho, as coisas vão melhorar. Há momentos em que você sabe que as coisas estão erradas e precisa fazer mudanças, mas não senti que fosse necessário fazer nada radicalmente diferente”.

Vettel disse que sentia que “não estava longe de um momento de virada”, e que esteve mais competitivo ao longo do fim de semana em Singapura".

As vitórias de Vettel

Com a conquista em Singapura, o tetracampeão se distancia de Alain Prost e reafirma seus números como terceiro maior vencedor da história, atrás apenas de Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Confira galeria exclusiva do Motorsport.com com todas as vitórias do alemão: